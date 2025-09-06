No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El UAE sigue imparable: Marc Soler ganó la etapa 14 de la Vuelta a España

El ciclista español logró la séptima victoria del equipo emiratí en la presente edición de la carrera, en la que el danés Jonas Vingegaard sigue de líder. Harold Tejada, el mejor colombiano. Egan Bernal se fundió.

Redacción Deportes
06 de septiembre de 2025 - 04:21 p. m.
El ciclista español del UAE, Marc Soler, se impuso en la etapa 14 de la Vuelta a España 2025. EFE/Javier Lizón
El ciclista español del UAE, Marc Soler, se impuso en la etapa 14 de la Vuelta a España 2025. EFE/Javier Lizón
Foto: EFE - Javier Lizón
El ciclista español Marc Soler ganó en solitario este sábado la decimocuarta etapa de la Vuelta a España 2025, un recorrido de 135 kilómetros entre Avilés y La Farrapona Lagos de Somiedo, con final en un premio de montaña de primera categoría.

La jornada se caracterizó por un alto ritmo de carrera y una fuga de 25 pedalistas en la que Soler fue el más fuerte y atacó desde lejos para coronar su hazaña y darle a su equipo el cuarto triunfo en línea de esta ronda ibérica.

Entre los favoritos al título hubo batalla en el último ascenso y el australiano Jai Hindley fue el más favorecido, pues le descontó algunos segundos al británico Tom Pidcokc en la pelea por el tercer lugar de la clasificación general.

El danés Jonas Vingegaard, segundo en la meta, mantuvo el liderato, seguido por el portugués Joao Almeida, tercero en el fracción. Su diferencia es de apenas 48 segundos.

El mejor colombiano en la etapa fue Harold Tejada, a 2:21, en la casilla 13. Santiago Buitrago finalizó en el puesto 29, a más de 11 minutos. Egan Bernal sufrió una crisis, perdió 21:45 y descendió al puesto 18 en la general, mientras que Sergio Higuita no tomó la partida.

Por Redacción Deportes

