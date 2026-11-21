Miles de hinchas de Boca Juniors se tomaron el Malecón del Río en Barranquilla durante la previa del partido que enfrentará a Boca Juniors contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.
Foto: Santiago Ramírez
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