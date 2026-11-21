Así fue el tremendo banderazo de Boca en Barranquilla antes de la final de la Sudamericana

Boca Juniors se tomó Barranquilla. Miles de hinchas argentinos convirtieron el Malecón del Río en una auténtica Bombonera a cielo abierto. Banderas, bombos, cánticos y una multitud que no dejó de saltar hasta la madrugada protagonizaron un banderazo impresionante en la víspera de la final de la Copa Sudamericana. La pasión xeneize cruzó el continente y tiñó de azul y oro a la capital del Atlántico.