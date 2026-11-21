Desde las cinco de la tarde, los aficionados comenzaron a congregarse para acompañar la llegada del…

Deportivo Pereira comienza a escribir un nuevo capítulo de su historia y la expectativa quedó en evidencia desde antes de la presentación oficial. Una multitud se reunió este viernes en la Plaza Risaralda, cerca del estadio Hernán Ramírez Villegas, para recibir a Blessd y Dímelo Jara , quienes llegan como máximos accionistas del conjunto matecaña y encabezan un proyecto que busca devolverle la estabilidad y el protagonismo al equipo risaraldense.

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Desde las cinco de la tarde, los aficionados comenzaron a congregarse para acompañar la llegada del cantante colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, y de Santiago Jaramillo, Dímelo Jara. El recibimiento estuvo marcado por la expectativa de una nueva etapa para una institución que viene de atravesar dificultades económicas y deportivas.

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La llegada de los nuevos propietarios representa un cambio importante para el Pereira, que espera dejar atrás los problemas administrativos de los últimos años y construir un proyecto que le permita recuperar competitividad en el fútbol colombiano.

¿Quiénes estarán al frente del nuevo proyecto del Deportivo Pereira?

La adquisición de la mayoría accionaria del club quedó acordada este miércoles en la Notaría Cuarta de Pereira. Allí, Dímelo Jara y Álvaro López Bedoya firmaron los documentos correspondientes a la operación, que le entregó el control mayoritario de la institución al entorno empresarial de Blessd. El anterior máximo accionista conservará una participación minoritaria.

La nueva estructura administrativa también contempla nombres con experiencia en el fútbol colombiano. Juan Carlos de la Cuesta, quien presidió Atlético Nacional entre 2010 y 2017 y estuvo al frente del equipo antioqueño durante la conquista de la Copa Libertadores de 2016, asumiría la vicepresidencia.

LOS NUEVOS PROPIETARIOS DEL PEREIRA POSAN JUNTO AL AGENTE DE JHON DURÁN.



Blessd y Dimelo Jara se han hecho con el 66% de las acciones del Deportivo Pereira y planean cambiar las cosas en el conjunto matecaña con el fin de darle más alegrías a su afición. Hoy celebraron la… pic.twitter.com/IlfTb1fuAB — Gol Garra (@ElGolGarracol) November 21, 2026

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Por su parte, Dímelo Jara estaría encargado de liderar el proyecto desde la presidencia del Deportivo Pereira, mientras Blessd se convierte en la principal figura de la nueva propiedad del conjunto matecaña.

El propio artista había dado señales de su vinculación con el equipo a través de sus redes sociales. En una historia publicó una imagen de una camiseta del Pereira acompañada de una cadena con su nombre y una referencia a la ciudad, una publicación que reforzó la expectativa alrededor de la negociación.

El reto de Blessd y Dímelo Jara con Deportivo Pereira

El cambio de propietarios llega en un momento complejo para la institución. Durante 2025 y 2026, el Pereira enfrentó retrasos en los pagos a futbolistas y trabajadores, además de diferentes obligaciones financieras que llevaron al club a entrar en un proceso de reorganización empresarial. Según los reportes conocidos, los salarios pendientes de septiembre y octubre ya fueron cancelados.

En el plano deportivo, el equipo terminó su participación en la temporada 2026 después de quedar eliminado de los cuadrangulares semifinales. Por eso, el nuevo proyecto tendrá como uno de sus primeros desafíos la reconstrucción de la nómina de cara a 2027.

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El objetivo será recuperar el nivel competitivo, mejorar los resultados y alejarse de la zona del descenso, una preocupación que creció después de la complicada campaña que afectó su promedio en la tabla.

Con una nueva administración y el respaldo de sus aficionados, el Deportivo Pereira abre una etapa cargada de expectativas. Blessd y Dímelo Jara tendrán ahora el desafío de transformar la ilusión que despertó su llegada en resultados deportivos y estabilidad institucional.

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