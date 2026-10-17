Clásico RCN 2026: así serán las nueve etapas de la carrera

La carrera comenzará este sábado 17 de octubre con una etapa de 182,9 kilómetros entre Mosquera y Zipaquirá. El recorrido tendrá pasos montañosos y un final en el Alto Parque El Minero,…

El Clásico RCN 2026 se disputará del 17 al 25 de octubre con un recorrido de nueve etapas y un total de 1.272 kilómetros por carreteras colombianas. La competencia reunirá a los principales exponentes del ciclismo nacional en una edición que combinará jornadas de media montaña, etapas de alta exigencia y una cronoescalada individual para definir al campeón.

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La carrera comenzará este sábado 17 de octubre con una etapa de 182,9 kilómetros entre Mosquera y Zipaquirá. El recorrido tendrá pasos montañosos y un final en el Alto Parque El Minero, junto a la Catedral de Sal, en una jornada que podría empezar a marcar diferencias en la clasificación general.

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El domingo 18, los ciclistas partirán de Funza rumbo a Honda, en un trayecto de 131,3 kilómetros. Será una etapa con bastante descenso y un cambio importante de altitud. El lunes 19, la tercera jornada conectará Honda con Ibagué, a lo largo de 153,1 kilómetros, antes de un cierre en ascenso hacia el sector de Villa Restrepo.

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La alta montaña, protagonista del Clásico RCN

El martes 20 de octubre llegará una de las jornadas más exigentes de la competencia. La cuarta etapa recorrerá 133 kilómetros entre Ibagué y Sevilla, con el ascenso al Alto de La Línea, fuera de categoría, como uno de los puntos determinantes del trazado. La jornada también contempla otros puertos de montaña y finalizará en el Parque Uribe de Sevilla.

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Después, el miércoles 21, el pelotón afrontará 171,7 kilómetros entre Caicedonia y Cali. Aunque será una etapa de media montaña, tendrá un ascenso de primera categoría al Alto de Los Quesos antes de llegar a la capital vallecaucana.

El jueves 22 se disputará la etapa más larga de esta edición: 225,2 kilómetros entre Palmira y Anserma, Caldas. La jornada incluirá el paso por diferentes municipios y un final en ascenso hasta el Parque Mariscal Robledo, en una fracción que podría tener un papel importante en la lucha por la clasificación general.

La montaña continuará el viernes 23, con una etapa de 121,6 kilómetros entre Supía y La Estrella. El principal desafío será el ascenso al Alto de Minas, fuera de categoría, antes de llegar al Parque Municipal de La Estrella.

El sábado 24, los corredores recorrerán 136 kilómetros entre Bello y Santo Domingo, en Antioquia. La jornada tendrá dos premios de montaña, entre ellos uno de primera categoría cerca de la meta, por lo que los escaladores tendrán otra oportunidad para buscar diferencias.

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Una cronoescalada definirá al campeón

La novena y última etapa se disputará el domingo 25 de octubre con una cronoescalada individual de 17,2 kilómetros entre Medellín y el Alto de Las Palmas. Los ciclistas partirán desde el Edificio Inteligente de EPM y terminarán en el centro comercial Viva Palmas, en un recorrido completamente ascendente.

Esta última jornada será clave para establecer la clasificación definitiva, especialmente si las diferencias entre los aspirantes al título son reducidas después de ocho días de competencia.

Con un trazado que combina etapas extensas, puertos de alta montaña y una contrarreloj en ascenso, el Clásico RCN 2026 tendrá nueve jornadas para definir al nuevo campeón de una de las carreras tradicionales del calendario ciclístico colombiano.

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