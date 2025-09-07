Egan Bernal agitó el final, pero Pedersen se quedó con la etapa 15 de La Vuelta

La etapa 15 dejó el protagonismo de los colombianos Egan Bernal y Santiago Buitrago, sexto y cuarto respectivamente, pero el premio mayor fue para el danés Mads Pedersen en su primera victoria de la ronda ibérica. Foto: EFE - Javier Lizón

El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) conquistó este domingo la etapa 15 de la Vuelta a España 2025, un recorrido de 167,8 kilómetros entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos. El excampeón del mundo se impuso en un sprint reducido al venezolano Orluis Aular y al italiano Marco Frigo, logrando así su primera victoria en esta edición de la ronda ibérica.

La jornada estuvo marcada por una fuga numerosa, con más de cinco minutos de diferencia respecto al pelotón, lo que obligó a equipos como Visma-Lease a Bike y Bahrain-Victorious a trabajar fuerte para controlar la carrera. Jay Vine brilló en los puertos de montaña, pero el desenlace quedó en manos de los velocistas del grupo delantero. Allí, Pedersen lanzó un sprint demoledor que le otorgó su victoria número 60 como profesional.

Protagonismo colombiano: Egan Bernal y Santiago Buitrago

Entre las notas destacadas del día estuvieron los colombianos. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se animó a atacar en los últimos kilómetros, buscando sorprender en la aproximación a Monforte de Lemos. Su ofensiva fue neutralizada, pero dejó claro que el zipaquireño mantiene buenas sensaciones en la tercera semana de la competencia, a pesar de los golpes de tiempo se sufrió con las últimas dos exigentes etapas de alta montaña.

Por su parte, Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) se mantuvo firme en el grupo principal, confirmando su regularidad en la montaña e ingresando nuevamente al top 20 de la carrera, junto a los colombianos Harold Tejada y Egan Bernal. El bogotano sigue con opciones de pelear y mantenerse en puestos importantes, y porque no, llevarse una de las próximas etapas.

Clasificación general sin cambios

La general individual no tuvo modificaciones tras la etapa 15. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) continúa vistiendo el maillot rojo con 48 segundos de ventaja sobre João Almeida (UAE Emirates-XRG) y más de dos minutos sobre Thomas Pidcock (Q36.5). El mejor español sigue siendo Abel Balderstone, aunque ya a más de 19 minutos del líder.

Tras el día de descanso, la carrera retomará acción este martes con la etapa 16 entre Poio y Mos. Castro de Herville (167,9 km), un trazado de media montaña con cuatro puertos puntuables y un final en alto con rampas al 6%. Una jornada que promete ataques y en la que los colombianos podrían volver a ser protagonistas.

