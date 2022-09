¿Cuánto dinero recibió Rigoberto Urán tras ganar la etapa 17 en la Vuelta?

Esta victoria se suma a la lista de logros en las competiciones más importantes del ciclismo: Tour de Francia y el Giro de Italia. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) Foto: AFP - JORGE GUERRERO

El ciclista paisa se logró meter en la fuga de la etapa 17 de la Vuelta a España este miércoles, con la que logró alcanzar la primera posición y con ello, llevarse el título de ganador de la Vuelta entre Aracena y el monasterio de Tentudía.

Rigo llegó con todo a los últimos 150 kilómetros del recorrido, logrando pasar al francés Quentin Pacher del equipo Groupama, y al español Jesús Herrada, de Cofidis.

Le puede interesar: “A 150 metros dije ‘es ahora o nunca’ y arranqué con todo lo que tenía”: Rigo Urán

El ciclista colombiano suma esta victoria a su lista de triunfos en las vueltas más grandes del ciclismo mundial.

Hoy ganamos mijitos🙏🙏🙏 les cuento que no me dio tiempo de alzar las manos para Foto pic.twitter.com/z7h26gAgzv — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) September 7, 2022

¿Cuánto dinero obtuvo Rigoberto Urán por ganar la etapa?

Después de pasar la línea de meta de la etapa, el colombiano contó cómo fueron los últimos momentos dentro de la pista que lo llevó a lograr el primer puesto.

“Bueno, es ahora o nunca, aquí ya no puedo esperar porque si me pongo a esperar, pierdo. Y así fue, faltando 150 metros arranqué con lo que tenía, tanto así que no me dio tiempo para quedar con las manos levantadas para quedar en la foto, pero bueno, no importa, lo que importa es que gané la etapa”, celebró Rigo después de asimilar su triunfo.

También puede leer: ‘Rigo’ le arregló la Vuelta a Colombia

La realidad es que, más allá de la satisfacción personal que representa el primer puesto en la etapa 17 de la Vuelta a España, el ciclista de Urrao también recibirá una bonificación monetaria que está definida por la organización de la competencia.

El premio, que suele ser repartido entre los integrantes del equipo EF, corresponde a un total de 11.000 euros, que si se convierten a pesos colombianos, es un poco más de 48 millones de pesos.

“Lo más importante es este triunfo de etapa para mí y para mi equipo, es muy lindo ganar y me da mucha motivación y era algo que yo estaba intentando y tuve días malos en la vuelta, pero nunca me vine abajo porque tengo esa actitud de siempre mirar hacia adelante sin importar qué tan atrás vaya o qué tan adelante, entonces finalmente eso es lo que importa, intentar, lucharla y bueno pudimos ganar la etapa sin que la foto quedara bonita”, contó Rigo.

🚴🏁 ¡¡RIGOBERTO URÁN!! El colombiano se hace con el triunfo en la 17ª etapa. Jesús Herrada, tercero.



¡Y atrás batalla Enric Mas-Remco Evenepoel!



📺💻📲 Lo has visto en @Eurosport_ES 1 y en la App/Player#LaVuelta22 pic.twitter.com/cZ4lN54eBF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 7, 2022

¿Cuántas etapas ha ganado Rigoberto Urán en su carrera?

Este triunfo representó el logro de una meta más dentro de las grandes competiciones del ciclismo, pues el oriundo de Urrao, ya tenía en sus manos otras tres etapas en el Giro de Italia y el Tour de Francia.

Además: Video: ¡De infarto! Así fue el momento en que Rigoberto Urán ganó la etapa 17

El 14 de mayo de 2013 Urán ganó la etapa 10 del Giro de Italia.

El 22 de mayo de 2014 volvió a llevarse el primer lugar en la etapa 12 del Giro.

El 9 de julio de 2017, logró ganar en la etapa 9 del Tour de Francia.

De esta forma, el paisa logró alcanzar el registro de otros tres colombianos que también se han destacado durante estas competiciones, a Nairo Quintana, Oliverio Rincón y el histórico Lucho Herrera.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador