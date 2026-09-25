Daniel Felipe Martínez ganó después de dos años: victoria en la cuarta etapa de la CRO Race

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El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez volvió a levantar los brazos. El corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe se impuso este viernes 25 de septiembre en la cuarta etapa de la CRO Race 2026, una jornada de 160 kilómetros entre Pula y Rijeka, y consiguió su primera victoria de etapa desde febrero de 2024.
Martínez hizo parte del grupo de fuga que llegó a disputar la victoria y mostró su fortaleza en el reducido embalaje final. El colombiano se impuso ante Louis Vervaeke, Domen Novak, Aimé De Gendt y Sam Maisonobe, para quedarse con una victoria que llevaba más de dos años buscando.
La jornada tuvo como escenario uno de los recorridos más exigentes de esta edición de la CRO Race, con el ascenso al Monte Učka como uno de los principales obstáculos del recorrido antes de la llegada a Rijeka. La organización había establecido la cuarta fracción entre Pula y Rijeka sobre 160 kilómetros.
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Dos años después, Martínez vuelve a ganar
Para encontrar la última victoria de etapa de Daniel Felipe Martínez había que remontarse al 18 de febrero de 2024, cuando el colombiano ganó la quinta y última fracción de la Volta ao Algarve, entre Faro y Alto do Malhão. Aquel día también se impuso en un final con un grupo reducido.
En aquella edición de la carrera portuguesa, Martínez también había ganado la segunda etapa, disputada el 15 de febrero entre Lagoa y Alto da Fóia. El colombiano superó a Remco Evenepoel en el embalaje final y se quedó con la victoria. Así, el triunfo en Croacia representa el regreso de Martínez a lo más alto de un podio de etapa después de 589 días.
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Así marcha la clasificación general de la CRO Race
La victoria de Martínez no lo mete todavía en la pelea por el liderato de la CRO Race. Después de la cuarta jornada, el colombiano ocupa el undécimo lugar de la clasificación general, a 1 minuto y 1 segundo del líder.
La carrera es encabezada por el danés Tobias Svarre, del Uno-X Mobility, seguido por Antonio Tiberi, a cuatro segundos, y Tim Wellens, a ocho segundos. Sam Maisonobe aparece cuarto, a 19 segundos, mientras que Adrien Boichis es quinto, a 39 segundos.
La CRO Race continuará este sábado 26 de septiembre con la quinta etapa, entre Karlovac y Sveta Nedelja, antes de cerrar la competencia el domingo con la fracción entre Samobor y Zagreb.
1. Tobias Svarre (Uno-X Mobility) – 14:34:32
2. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), a 4 segundos.
3. Tim Wellens (UAE Team Emirates), a 8 segundos.
4. Sam Maisonobe (Cofidis), a 19 segundos.
5. Adrien Boichis (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 39 segundos.
11. Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 1 minuto y 1 segundo.
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Eduardo(34409)•Hace 27 minutosMuy bien por Daniel felipe Martínez, triunfó que es lo importante, en la vida todos pasamos por las buenas y las malas. Iván Ramiro Sosa, en la vuelta a España hizo una buena carrera. Que mezquinos los periodistas "al caído caerle".