Cali vs. Santa Fe: fecha, hora y dónde ver la final de la Liga BetPlay Femenina

La primera final terminó con victoria de Deportivo Cali por 3-2 sobre Santa Fe en el estadio La Independencia de Tunja. La ventaja comenzó a construirse al minuto 13, cuando la…

Deportivo Cali e Independiente Santa Fe definirán este sábado al campeón de la Liga Femenina 2026. El conjunto azucarero llega con ventaja al partido de vuelta, que se jugará en Palmaseca. Las caleñas buscarán mantener la diferencia para conquistar nuevamente el título , mientras que las Leonas intentarán remontar y volver a celebrar un campeonato después de tres años.

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La primera final terminó con victoria de Deportivo Cali por 3-2 sobre Santa Fe en el estadio La Independencia de Tunja. La ventaja comenzó a construirse al minuto 13, cuando la capitana Jessica Bermeo apareció de cabeza después de un tiro de esquina para abrir el partido.

Cuatro minutos más tarde, Ingrid Guerra amplió la diferencia y, al minuto 25, Melanin Aponzá marcó el tercero para las azucareras. Santa Fe parecía quedar contra las cuerdas, pero las Leonas reaccionaron y consiguieron meterse nuevamente en la final.

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La encargada de liderar la remontada fue Mariana Zamorano, quien marcó un doblete. Primero convirtió desde el punto penalti al minuto 32 y posteriormente volvió a aparecer al 41 para poner el 2-3 definitivo.

Así, Cali se llevó una ventaja mínima para el partido de vuelta, aunque Santa Fe logró recortar la diferencia después de haber estado tres goles abajo y llegará a Palmaseca con posibilidades de darle vuelta a la serie.

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⏱️90’ Finaliza el partido en Tunja 🏟️ El sábado tendremos los 90 minutos definitivos. ¡Vamos #Leonas 🦁✊🏻!



Santa Fe 🇮🇩 2-3 Dep. Cali



Final – Ida ⚽️ pic.twitter.com/diMccPScGd — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 24, 2026

¿Cómo llegan Cali y Santa Fe?

Cali cerrará la final en condición de local gracias a la campaña que realizó durante el campeonato. El conjunto azucarero acumula en la reclasificación 58 puntos, contra los 41 que tiene Santa Fe, una diferencia que le permitió obtener la localía para el partido definitivo.

Las caleñas también llegan con el objetivo de conseguir su tercer título consecutivo en la Liga Femenina. Santa Fe, por su parte, buscará volver a levantar el trofeo después de su campeonato de 2023.

La final de 2026 es, además, una repetición de varios enfrentamientos recientes por el título. Cali ya derrotó a Santa Fe en las finales de 2021, 2024 y 2025, por lo que las Leonas intentarán cambiar la historia en esta nueva definición.

¿Qué necesitan Cali y Santa Fe para ser campeones?

Cali parte con la ventaja de haber ganado 3-2 en el partido de ida. Por eso, las azucareras serán campeonas si consiguen una victoria o un empate en Palmaseca.

Santa Fe está obligado a ganar para darle la vuelta a la serie. Si las Leonas consiguen una victoria por un solo gol de diferencia, el campeón se definirá mediante una tanda de penaltis. En cambio, si Santa Fe gana por dos o más goles, será campeón de la Liga Femenina 2026.

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¡Gracias a los 10.322 Leones y Leonas 🦁 que se acercaron a acompañarnos en Tunja por la final – ida 😍!



Su aliento, su FE 🇮🇩 y amor incondicional hicieron que La Independencia se sintiera como casa ❤️



¡Este sábado los llevaremos de corazón en los 90 minutos definitivos ✊🏻! pic.twitter.com/ctJKx9hSoQ — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 24, 2026

Fecha, hora y dónde ver la final

La final entre Deportivo Cali y Santa Fe se disputará este sábado 26 de septiembre, a las 6:00 p. m., en el estadio Deportivo Cali, en Palmaseca.

El partido se podrá ver en vivo por Win Sports y Señal Colombia, señales encargadas de transmitir el encuentro que definirá al campeón de la Liga Femenina 2026.

Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026

sábado 26 de septiembre de 2026 Hora: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Lugar: Palmaseca, Valle del Cauca

Palmaseca, Valle del Cauca Estadio: Deportivo Cali

Deportivo Cali Dónde ver: Win Sports y Señal Colombia

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