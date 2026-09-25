Néstor Lorenzo: “Ninguno está absolutamente adentro ni definitivamente afuera”

“El proceso se tiene que ser de manera natural, cuando uno se apura suelen aparecer los fracasos. Los…

En la previa del compromiso, Néstor Lorenzo habló sobre el proceso de renovación que comienza a tomar fuerza en la selección , pero dejó claro que no se trata de cambiar de manera inmediata la base que ha acompañado al equipo en los últimos años.

La selección de Colombia está lista para comenzar una nueva etapa después del Mundial 2026. Este sábado 26 de septiembre enfrentará a México en Baltimore, en el primer partido de la nueva fecha FIFA.

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“El proceso se tiene que ser de manera natural, cuando uno se apura suelen aparecer los fracasos. Los muchachos saben que se le está hablando mucho sobre el tema de la identidad, del jugador de selección, de la característica que debe tener como jugador y persona, de lo que tiene que entregar para la selección".

El entrenador agregó: "Los chicos tienen que entrar con esa cabeza, ninguno está absolutamente adentro ni definitivamente afuera, esto es una dinámica que va a continuar durante este año, hasta las competencias oficiales. Es un buen momento para que se adapten y se ganen una posibilidad dentro del equipo".

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2 🇨🇴Néstor Lorenzo DT de Colombia, antes del amistoso ante México:

"El proceso se debe dar de forma natural, cuando uno se apura aparecen los fracasos. Les hemos estado hablando del jugador de selección, de la característica que deben tener como jugador, como personas, que estar… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 25, 2026

Colombia mantendrá una base del Mundial

Aunque habrá caras nuevas, Lorenzo anticipó que Colombia mantendrá una parte importante del grupo que disputó el Mundial, la Copa América y las Eliminatorias. Para el entrenador, la experiencia de esos futbolistas será fundamental en el proceso de adaptación de quienes llegan por primera vez.

“Imagínate cómo no aprovechar la experiencia de estos muchachos. Tenemos una base importante de jugadores que compitieron Copa América, Mundial, Eliminatoria. Y esa base es un fundamento para darle seguridad a los jóvenes y generarles un contexto favorable para que puedan pasar la prueba y seguir compitiendo”, explicó.

Por eso, el técnico anticipó que contra México podría utilizarse una buena parte de los jugadores que estuvieron en el Mundial. La idea, según Lorenzo, es que los nuevos integrantes del plantel tengan un contexto que les permita adaptarse de manera progresiva.

De hecho, aseguró que los recién llegados han tenido una buena recepción dentro del grupo. “En principio se han sentido muy cómodos los muchachos que han venido por primera vez, han recibido una buena acogida de parte de los más grandes, de los que ya estuvieron en proceso con nosotros”, contó.

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🎙️🇨🇴 Néstor Lorenzo sobre el inicio de su nuevo proceso en la #SelecciónColombia rumbo a la Copa América 2028 y Mundial 2030



“LA IDEA ES LA MISMA” pic.twitter.com/eA2hyq89xQ — Nicolás Cadena (@nicocadena_) September 25, 2026

La idea de juego no cambiará para Néstor Lorenzo

Lorenzo también fue claro al hablar de la identidad futbolística que pretende mantener en esta nueva etapa. Para el entrenador, la idea seguirá siendo la misma que acompañó a Colombia durante su proceso anterior.

“Tiene que ser la misma, es muy difícil cambiar de idea para un entrenador. De pronto puede cambiar el sistema táctico en algún partido en especial o el plan de juego depende del rival, pero la idea es la misma, la idea es trabajar con la posesión de balón, siendo protagonistas, yendo a buscar los partidos y eso se le está inculcando a los chicos que se están incorporando”.

Frente a México, dirigido ahora por Rafael Márquez, Lorenzo espera encontrarse con un rival que también intente tener el balón. “Uno imagina que por la clase de jugador que fue y donde estuvo, va a hacer de la posesión del balón".

James y Juanfer, una categoría que “no tiene cualquiera”

Uno de los temas de la rueda de prensa fue la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero: “Sin duda que la categoría de James, de Juanfer, de esos jugadores, no la tiene cualquiera y no la aplica cualquiera”, reconoció Lorenzo. Sin embargo, reiteró que Colombia continuará trabajando con la misma idea y que los nuevos jugadores tendrán que ganarse su oportunidad.

Sobre James, además, el entrenador se refirió a la posibilidad de realizar un partido de despedida para el capitán de la selección durante una próxima fecha FIFA. “James es un jugador activo todavía, él decidirá cuándo y dónde será su despedida. Y la selección seguramente estará abierta en estas fechas FIFA, sobre todo de amistosos, para conversar esa posibilidad”, explicó.

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Néstor Lorenzo se refirió al golazo de Miguel Borja en el Clásico con América y dijo que siempre tienen al delantero en el radar de la Selección Colombia pic.twitter.com/AGdEya3Q1a — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) September 25, 2026

Lorenzo pidió tranquilidad ante las críticas

El técnico también respondió a las críticas que ha recibido el proceso, especialmente después de los resultados y del rendimiento mostrado por Colombia en diferentes momentos.

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“Si cuando ganamos nos critican.. Tengo que tener la tranquilidad y el foco bien puesto en lo que queremos hacer con este grupo. Es un inicio de un proceso casi nuevo, vamos a darle continuidad a lo anterior, a lo que se hizo bien, y se está buscando renovar. Creemos que vamos por buen camino (…) Les dije a todos, acá hay que venir con la intención de quedarse, pero eso te lo tienes que ganar”.

Fecha, hora y dónde ver Colombia vs. México, partido amistoso

Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026

sábado 26 de septiembre de 2026 Hora: 8:00 p. m. (hora colombiana)

8:00 p. m. (hora colombiana) Lugar: Baltimore, Estados Unidos

Baltimore, Estados Unidos Estadio: M&T Bank Stadium

M&T Bank Stadium Dónde ver: Caracol Televisión, Gol Caracol, canal de YouTube de Gol Caracol y Ditu

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