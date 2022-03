Dominio del Jumbo Visma en el comienzo la París-Niza

🥇🇫🇷@LAPORTEChristop

🥈🇸🇮@rogla

🥉🇧🇪@WoutvanAert



🏆 La course parfaite pour @JumboVismaRoad !



🏆 the perfect day for @JumboVismaRoad #ParisNice pic.twitter.com/CtxjDfolrm