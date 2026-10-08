¿Egan Bernal se retira? El ciclista salió al paso de las versiones que apuntaban a un posible retiro profesional. El corredor colombiano publicó un comunicado en el que reflexionó sobre su carrera, explicó por qué decidió terminar anticipadamente su temporada y aclaró cuáles son sus planes para los próximos años. Aunque su mensaje tuvo un tono emotivo y de balance, dejó claro que todavía no ha tomado la decisión de abandonar las competencias.

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¿Egan Bernal se retira? El colombiano rompió el silencio y aclaró su futuro en el ciclismo

La incertidumbre alrededor de Egan Bernal surgió después de que trascendieran versiones de prensa sobre una posible despedida del ciclismo. Frente a esas especulaciones, el campeón del Tour de Francia de 2019 y del Giro de Italia de 2021 quiso explicar personalmente su situación y, especialmente, qué espera de su futuro como deportista.

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"Primero que todo, tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y, por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada", aseguró el colombiano en el comunicado, dejando abierta la posibilidad de regresar a las competencias en 2027.

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Egan Bernal, uno de los colombianos que ha ganado el Giro de Italia. Foto: EFE - LUCA ZENNARO

¿Egan Bernal se retira? Esto dijo el colombiano sobre su futuro

La respuesta inmediata es que no. Egan Bernal no confirmó su retiro y tampoco anunció una fecha para despedirse del ciclismo. Lo que sí reconoció es que atraviesa un momento de reflexión personal, después de muchos años dedicado a un deporte que le ha exigido sacrificios físicos y emocionales.

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"Después de tantos años dedicados al ciclismo, siento que le he entregado a este deporte los mejores años de mi vida, tanto como ciclista como persona. He hecho sacrificios que nunca imaginé, he ganado carreras que alguna vez parecían sueños imposibles, he vivido momentos increíbles y también otros muy difíciles, pero hoy puedo mirar atrás con tranquilidad, orgulloso de todo lo que he hecho y conseguido, sin arrepentirme de nada", expresó.

Sus palabras reflejan un balance de una trayectoria en la que alcanzó dos de las victorias más importantes del ciclismo mundial. Sin embargo, también evidencian que el colombiano está replanteando su relación con la competencia, más allá de los resultados que pueda conseguir.

"Con el tiempo también he aprendido que este deporte no se trata solamente de resultados, victorias o sacrificios. También se trata de disfrutar el camino y de encontrar la motivación para seguir haciendo lo que uno ama", añadió Bernal, quien puso especial énfasis en la importancia de recuperar el entusiasmo por competir.

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¿Por qué Egan Bernal terminó su temporada después del Tour de Francia?

Uno de los puntos centrales del comunicado de Egan Bernal fue la explicación de su ausencia de las competencias después del Tour de Francia de 2026. El colombiano confirmó que fue una decisión personal, motivada por la necesidad de descansar y tomar distancia del exigente calendario profesional.

"Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia. Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo", explicó.

El ciclista también aclaró que su decisión fue conversada con el equipo y con las personas que lo acompañan. Según indicó, existe un entendimiento común sobre la necesidad de darse un espacio antes de afrontar los próximos desafíos deportivos.

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"He tenido conversaciones con el equipo y con las personas que me acompañan, y estamos todos en la misma página: quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido", manifestó.

¿Egan Bernal seguirá compitiendo en 2027?

Aunque su intención es regresar en 2027 y su contrato se extiende hasta finales de 2029, Egan Bernal evitó establecer compromisos definitivos sobre la duración de su carrera. El colombiano reconoció que todavía no sabe qué sucederá en los próximos años y que no siente la necesidad de resolver esa incertidumbre inmediatamente.

"No sé exactamente qué me depararán los próximos años, y creo que tampoco tengo que saberlo todo en este momento", afirmó el corredor, dejando claro que su prioridad actual es recuperar la tranquilidad.

Sin embargo, también explicó que su deseo de seguir en el ciclismo depende de conservar la capacidad y la motivación para competir al más alto nivel. No quiere prolongar su carrera únicamente por cumplir un contrato o mantenerse dentro del pelotón profesional.

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"Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia", señaló.

Así, el comunicado despeja las dudas sobre un retiro inmediato de Egan Bernal, pero no cierra completamente la discusión sobre su futuro. El colombiano pretende volver a competir la próxima temporada, aunque entiende que las decisiones sobre los siguientes años dependerán de cómo se encuentre y de las motivaciones que conserve.

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"Por ahora, quiero disfrutar del presente, vivir este momento con tranquilidad y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar", concluyó el ciclista, quien, al menos por ahora, todavía no está listo para despedirse del deporte que lo convirtió en uno de los grandes referentes del ciclismo colombiano.

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