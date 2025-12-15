Egan Bernal tendría definido su calendario en el World Tour en 2026

El ciclista colombiano comenzó la pretemporada con Ineos Grenadiers y piensa en su próxima temporada europea. Foto: Gran Fondo El Origen x Egan

El 2026 aparece en el horizonte de Egan Bernal como un año clave en su misión de volver a consolidarse en la elite del ciclismo mundial. Tras cerrar su periodo de descanso, el ciclista colombiano volvió a integrarse a la dinámica del Ineos Grenadiers y oficialmente comenzó el inicio de la preparación para una temporada que podría ser decisiva en su carrera.

El ciclista colombiano tiene contrato vigente hasta diciembre de ese mismo año y espera liderar las filas del equipo británico junto al pedalista Thymen Arensman.

Los rumores del cambio de equipo

En el cierre del 2025, Bernal no desmintió los rumores sobre una posible salida del Ineos Grenadiers. Sin embargo, dejó en claro que su cabeza está puesta en el calendario deportivo de 2026.

“Sí, se están hablando diferentes cosas, diferentes opciones, pero por el momento me quiero enfocar en terminar el siguiente año, en hacer las cosas bien y yo creo que las mejores cosas vienen cuando uno no las guarda, así que en este momento estoy tranquilo y miraremos qué pasa”, declaró Egan Bernal a France 24.

Bernal apunta al Giro de Italia 2026

En ese escenario aparece con fuerza el Giro de Italia 2026. De acuerdo con información conocida en Europa, esta sería la gran vuelta elegida por el equipo británico para el colombiano. No se trata de una carrera cualquiera. Para Bernal, el Giro tiene un valor especial agregado por su cercanía con las tierras italianas, además, allí conquistó uno de los títulos más importantes de su carrera y allí volvió a sentirse líder absoluto en una grande.

El recorrido del próximo año, que iniciará el 8 de mayo en Nessebar (Bulgaria) y finalizará el 31 de mayo en Roma, se proyecta como el escenario central de su temporada.

El plan del Ineos no contempla un liderazgo en solitario. Thymen Arensman compartiría galones con Bernal, una fórmula que el equipo ya ha probado y que busca potenciar a ambos corredores. La apuesta es repetir y mejorar lo mostrado en la edición anterior, donde el colombiano terminó séptimo en la clasificación general, mientras que el neerlandés tuvo un rol más discreto en la general, aunque luego dejó su sello con triunfos parciales en otra grande del calendario.

El balance del 2025 explica buena parte del rumbo elegido. Bernal volvió a competir con regularidad, participó en 11 carreras, fue top 10 en ocho ocasiones y logró tres victorias. A eso se suman los dos títulos nacionales, tanto en la contrarreloj como en la prueba de ruta, y una victoria de etapa en la Vuelta a España, un resultado que no conseguía desde su histórico Giro de 2021.

Pogacar no estará en el Giro 2026

Un quinto triunfo en el Tour de Francia y, sobre todo, una primera victoria en la Milán-San Remo y en la París-Roubaix serán los principales objetivos de Tadej Pogacar en 2026, presentados el sábado en una rueda de prensa en Benidorm (sureste de España).

“Voy a hacer la Strade Bianche, Milán-San Remo, el Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Romandía y el Tour de Francia. Y luego veremos, ya está bastante bien”, declaró el esloveno de 27 años, que después aspirará sin duda a un tercer título mundial consecutivo en septiembre en Montreal.

París-Roubaix y Milán-San Remo son los dos últimos Monumentos, es decir, las cinco grandes clásicas del calendario ciclista, que faltan en su formidable palmarés.

