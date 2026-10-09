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Egan Bernal tras su accidente: así ha sido su rendimiento y sus resultados en el ciclismo

Ganó el Tour de Francia y el Giro de Italia antes del accidente que sufrió en enero de 2022. Desde entonces, el colombiano ha recorrido un largo camino para volver a competir al máximo nivel.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
PYRENEES-ORIENTALES (France), 06/07/2026.- Colombian cyclist Egan Bernal of Netcompany Ineos Cycling Team in action during Stage 3 of the Tour de France, a 195.9 km route from Granollers, Spain to Les Angles, France, 06 July 2026. (Ciclismo, Francia, España) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Egan Bernal en el Tour de Francia. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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El 24 de enero de 2022, Egan Bernal sufrió uno de los accidentes más graves de su carrera durante un entrenamiento en Colombia. El ciclista, que ya había ganado el Giro de Italia y el Tour de Francia, se enfrentaba a un reto aún mayor: volver de una lesión que casi le quitó la vida. Sin embargo, el colombiano, luego de una larga recuperación, consiguió regresar ese mismo año a la competencia profesional.

Su vuelta se produjo en el Tour de Dinamarca y posteriormente participó en el Tour de Alemania. Después disputó el Giro de la Toscana y cerró…

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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