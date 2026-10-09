Su vuelta se produjo en el Tour de Dinamarca y posteriormente participó en el Tour de Alemania. Después disputó el Giro de la Toscana y cerró…

El 24 de enero de 2022, Egan Bernal sufrió uno de los accidentes más graves de su carrera durante un entrenamiento en Colombia. El ciclista, que ya había ganado el Giro de Italia y el Tour de Francia, se enfrentaba a un reto aún mayor: volver de una lesión que casi le quitó la vida. Sin embargo, el colombiano, luego de una larga recuperación, consiguió regresar ese mismo año a la competencia profesional.

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Egan Bernal tras su accidente: así ha sido su rendimiento y sus resultados en el ciclismo

Su vuelta se produjo en el Tour de Dinamarca y posteriormente participó en el Tour de Alemania. Después disputó el Giro de la Toscana y cerró aquella temporada en la Coppa Sabatini. Más que los resultados, aquellas carreras representaron el primer paso de un proceso que todavía continúa.

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El regreso de Egan Bernal en 2023

El 2023 fue el primer año en el que Egan Bernal pudo afrontar una temporada con mayor continuidad después del accidente. Comenzó con la Vuelta a San Juan Internacional y posteriormente disputó carreras como la Vuelta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía, donde terminó octavo.

Ese resultado aumentó las expectativas alrededor del colombiano, que volvió a disputar el Tour de Francia. En la ronda francesa terminó en el puesto 36 de la clasificación general. Casi un mes después participó en la Vuelta a España, en la que tuvo uno de sus mejores momentos al terminar séptimo en la etapa 18, aunque finalmente ocupó la casilla 55 de la general.

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En total, Bernal disputó ocho carreras durante aquella temporada, dando un paso importante en su regreso al ciclismo profesional.

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Según @dnlbenson, el colombiano está considerando ponerle fin pronto a su carrera profesional. pic.twitter.com/rR4OQxpmBT — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 7, 2026

2024: Egan Bernal volvió a acercarse a los primeros puestos

Un año después, los resultados empezaron a mostrar una evolución más clara. Bernal fue sexto tanto en la contrarreloj como en la carrera de ruta de fondo del Campeonato Nacional de Ruta de Colombia y posteriormente terminó quinto en el Tour Colombia.

Luego consiguió el tercer puesto en O Gran Camiño y fue séptimo en la París-Niza. En la Vuelta a Cataluña volvió a subir al podio de la clasificación general, al terminar tercero, después de haber sido segundo en una de las etapas.

También terminó cuarto en el Tour de Suiza y cerró su participación en el Tour de Francia en el puesto 29. Aunque todavía estaba lejos de las posiciones que consiguió antes del accidente, los resultados evidenciaban que el colombiano podía volver a competir cerca de los mejores.

2025: una victoria de etapa en la Vuelta a España

Las expectativas aumentaron en 2025, especialmente porque Egan tenía como uno de sus grandes objetivos la Vuelta a España, la única de las tres grandes vueltas que todavía no ha ganado.

El año comenzó de la mejor manera posible: Bernal ganó tanto la contrarreloj como la carrera de ruta de fondo del Campeonato Nacional de Ruta de Colombia. Después terminó séptimo en la Vuelta a Cataluña y consiguió el séptimo puesto de la clasificación general del Giro de Italia, además de subir al podio en la séptima etapa.

Antes de la Vuelta a España disputó la Vuelta a Burgos, donde terminó sexto. En la ronda española comenzó bien, aunque perdió posiciones progresivamente en la clasificación general. Aun así, consiguió una de las victorias más importantes de su regreso: ganó la etapa 16.

Fue su primer triunfo de etapa en una gran vuelta desde el accidente. Sin embargo, ese resultado no le permitió terminar dentro del top 10 de la clasificación general y cerró la carrera en el puesto 17.

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Egan Bernal has shut down retirement rumours and confirmed his intention to race again next year 👀 pic.twitter.com/rUrBAvHbSb — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 8, 2026

2026: resultados que muestran su evolución pero futuro en el limbo

El 2026 también ha dejado señales positivas para Egan Bernal. El colombiano volvió a proclamarse campeón nacional de ruta y terminó quinto en la contrarreloj del Campeonato Nacional de Ruta de Colombia.

Después consiguió el séptimo puesto en la Faun-Ardèche Classic y tuvo una destacada actuación en el Tour de los Alpes, donde terminó segundo de la clasificación general y fue segundo en una etapa y tercero en otra.

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Posteriormente, en la Lieja-Bastoña-Lieja terminó quinto. En el Giro de Italia volvió a mostrar regularidad y cerró la clasificación general en el décimo puesto, con actuaciones destacadas como el sexto lugar en la etapa 20 y el séptimo en la etapa 16.

En el Tour de Francia terminó vigésimo de la clasificación general. Además, fue undécimo en la sexta etapa, decimocuarto en la decimocuarta y decimoquinto en la décima, resultados que muestran que, si bien no es el mismo de antes, todavía puede estar cerca de los mejores en determinados momentos de las grandes vueltas.

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Egan Bernal y un futuro que todavía está por definir

Los resultados muestran un camino de recuperación que no ha sido lineal. Después del accidente, Bernal pasó de volver a competir y terminar lejos de los primeros puestos a conseguir podios, victorias de etapa y posiciones importantes en carreras de alto nivel.

En su comunicado más reciente, el colombiano explicó que decidió terminar su temporada después del Tour de Francia porque necesitaba "un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad" que puede perderse con el ritmo de la competición.

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Sin embargo, Bernal dejó abierta la puerta a continuar en el ciclismo profesional. El colombiano aseguró que, mientras siga compitiendo, quiere hacerlo convencido de que todavía tiene mucho por aportar.

Así, más de cuatro años después de aquel accidente que puso en riesgo su vida y su carrera deportiva, Egan Bernal todavía busca definir hasta dónde puede llegar su nueva etapa como ciclista. Los resultados de las últimas temporadas muestran que el camino de regreso ha sido largo, pero también que el colombiano ha vuelto a ganar, a subir al podio y a competir en las grandes carreras del calendario internacional.

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