Mujer de 61 años rompe récord mundial de plancha tras aguantar cinco horas: video

El desafío tuvo lugar el martes durante la apertura de los Huntsman World Senior Games, una competencia deportiva para atletas mayores de 50 años. Wilde comenzó alrededor de las 3:03 p. m. y alcanzó las cinco horas cerca de las 8:03 p….

Donna Jean Wilde, una canadiense de 61 años, superó la marca mundial femenina que ella misma había establecido en 2024. El reto se llevó a cabo en Utah, Estados Unidos, y le permitió llevar su resistencia física al límite al sostener durante cinco horas una posición que exige fuerza, estabilidad y concentración.

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El desafío tuvo lugar el martes durante la apertura de los Huntsman World Senior Games, una competencia deportiva para atletas mayores de 50 años. Wilde comenzó alrededor de las 3:03 p. m. y alcanzó las cinco horas cerca de las 8:03 p. m., mientras un grupo de jueces, que se alternó en turnos de una hora, supervisaba el cumplimiento de las reglas.

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Con los antebrazos y los pies apoyados en el suelo, y el resto del cuerpo elevado y alineado, la canadiense consiguió superar ampliamente su anterior registro. Sin embargo, la nueva marca todavía debe completar el proceso de verificación para ser reconocida oficialmente por Guinness World Records.

NEW WORLD RECORD: At age 61 Donna Jean Wilde breaks the WORLD RECORD for the longest female abdominal plank with the time of 5-Hours 💪🏅🏆 https://t.co/EBxEvHMU74 — Ssamia (@ssamia_j) October 8, 2026

De cuatro horas y media a un nuevo récord mundial

El anterior récord femenino de Wilde se remontaba al 21 de marzo de 2024, cuando logró mantener la posición durante cuatro horas, 30 minutos y 11 segundos en Alberta, Canadá. En ese momento tenía 58 años y estableció una marca que Guinness World Records reconoce oficialmente como la de mayor duración en la categoría femenina de plancha abdominal.

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Dos años después, la deportista volvió a ponerse a prueba y amplió su propio registro en casi media hora. La hazaña alcanzada en Utah llamó la atención también en las redes sociales: el momento en el que completó las cinco horas fue grabado y difundido en video, que superó los cuatro millones de reproducciones, según el medio local KSL.

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Kyle Case, director ejecutivo de los juegos, explicó que Wilde había planteado seis meses antes la posibilidad de intentar superar su récord durante el evento.

Una lesión cambió su relación con el ejercicio

La historia de Wilde con la plancha abdominal comenzó de manera circunstancial. Hace 12 años sufrió una lesión en la muñeca que le impidió continuar con algunas de sus actividades habituales, entre ellas correr y levantar pesas.

Al descubrir que podía realizar planchas sin agravar la lesión, empezó a incorporarlas a sus entrenamientos. Con el tiempo, aumentó progresivamente la duración de los ejercicios hasta convertirlos en una parte central de su preparación física.

Para conseguir el récord de 2024, la canadiense llegó a practicar durante varias horas al día. Según informó Guinness World Records en aquella ocasión, su entrenamiento habitual incluía entre dos y tres horas de plancha.

La exigencia de la prueba quedó en evidencia durante su primera marca mundial. Wilde contó que, después de permanecer más de cuatro horas en la misma posición, comenzó a sentir dolor en los codos y tuvo que concentrarse especialmente en mantener una postura correcta.

Las reglas del desafío exigen que los antebrazos y los dedos de los pies permanezcan en contacto con el suelo, mientras el cuerpo debe conservar una posición recta durante todo el intento.

¿Qué es la plancha abdominal?

La plancha es un ejercicio isométrico, es decir, una actividad en la que los músculos trabajan para mantener una posición fija, sin movimientos repetitivos. Su principal objetivo es fortalecer la zona media del cuerpo y mejorar la estabilidad.

La duración alcanzada por Wilde refleja el nivel de resistencia necesario para sostener esta postura durante varias horas, bajo condiciones en las que la concentración y el control corporal son fundamentales.

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Además de sus registros en la plancha, la canadiense consiguió otra marca mundial en 2024, cuando completó 1.575 flexiones en una hora.

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Su nueva hazaña en Utah representa otro desafío a sus propios límites, aunque su incorporación definitiva al registro oficial de Guinness dependerá de la verificación correspondiente.

Otro récord relacionado con la edad

A mediados de 2024, Annie Judas, de 80 años, consiguió una marca relacionada con este mismo ejercicio al convertirse en la mujer de mayor edad en lograr una plancha abdominal. De acuerdo con el video publicado por Guinness World Records, Judas mantuvo la posición durante cuatro minutos y 37 segundos.

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Mientras ese registro destacó la edad de la participante, el nuevo intento de Donna Jean Wilde sobresale por la duración de la prueba: cinco horas consecutivas en posición de plancha abdominal, una marca que ahora espera su validación oficial.

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