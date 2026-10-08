Juicio por Maradona: Fiscalía aseguró que “la muerte era evitable” y pidió fuertes sanciones

Durante los alegatos, que comenzaron este jueves en el tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires, el fiscal Patricio Ferrari solicitó 12 años de prisión para Leopoldo Luque,…

El juicio por la muerte de Diego Maradona entró en su etapa decisiva con un duro pedido de la Fiscalía: penas de entre cuatro y 12 años de prisión para seis integrantes del equipo médico que atendió al exfutbolista durante su internación domiciliaria en 2020. Los fiscales sostienen que hubo una atención inadecuada y que la muerte del astro argentino pudo evitarse.

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Durante los alegatos, que comenzaron este jueves en el tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires, el fiscal Patricio Ferrari solicitó 12 años de prisión para Leopoldo Luque, médico personal de Maradona; 10 años para Nancy Forlini, coordinadora de la empresa de medicina privada, y ocho años para Agustina Cosachov, psiquiatra del exjugador.

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La fiscalía pidió 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y 8 para la psiquiatra Agustina Cosachov, acusados de homicidio simple con dolo eventual en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.



Además solicitaron 10 años de cárcel para Nancy Forlini,… pic.twitter.com/VTQcqi57kA — BLENDER (@estoesblender) October 8, 2026

Para los tres, además, pidió 10 años de inhabilitación profesional. Luque, Forlini y Cosachov están acusados de homicidio con dolo eventual, figura bajo la cual, según la acusación, eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían conducir a la muerte de Maradona.

"Habiendo previsto el riesgo y aceptándolo, con indiferencia produjeron el resultado", sostuvo Ferrari al presentar los argumentos de la Fiscalía.

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Penas para otros tres integrantes del equipo médico

El pedido de la Fiscalía también alcanzó a otros tres miembros del equipo que atendió a Maradona: un psicólogo, un enfermero y el coordinador de este último.

En sus casos, la acusación es por homicidio culposo, es decir, sin intención de provocar la muerte. Ferrari pidió cinco años de prisión para el psicólogo y cuatro años para el enfermero y su coordinador.

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El fiscal explicó que, respecto de ellos, durante el juicio no se logró demostrar una conducta marcada por la indiferencia, pero sí un "cúmulo de acciones negligentes e imprudentes".

La Fiscalía, además, decidió no presentar cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna. Después de escuchar el pedido de absolución, el profesional reaccionó ante los periodistas: "No lo puedo creer, todavía no caigo".

La Fiscalía habló de una muerte "evitable"

Uno de los momentos más fuertes de la jornada se produjo cuando los fiscales volvieron a exhibir fotografías de Maradona después de su muerte. Sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, quienes estaban presentes en la sala, rompieron en llanto.

"La muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada", afirmó Cosme Iribarren, el otro fiscal del caso. Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, como consecuencia de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía bajo internación domiciliaria en Tigre, cerca de Buenos Aires.

El exfutbolista se encontraba recuperándose de una cirugía por un hematoma subdural en la cabeza, procedimiento al que había sido sometido el 3 de noviembre de ese mismo año.

"Lo colocaron en una situación de desamparo"

En su exposición, Ferrari cuestionó duramente la actuación del equipo médico y aseguró que sus integrantes incumplieron los deberes que tenían a su cargo.

Según el fiscal, realizaron acciones contrarias a las prácticas médicas, omitieron procedimientos que debían llevar a cabo y terminaron colocando a Maradona "en una situación de desamparo, librándolo a su suerte".

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"Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo", afirmó Ferrari.

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Fernando Burlando, abogado de dos de las hijas de Maradona, calificó los alegatos de los fiscales como "brillantes" al salir del tribunal.

La defensa cuestionó el dolo eventual

Los acusados, entretanto, mantienen su posición de inocencia. Después de los alegatos de la Fiscalía, el abogado de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, cuestionó que en el caso de su representada se haya podido demostrar el dolo eventual.

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"No está probado el dolo eventual", afirmó el defensor, quien consideró que ese aspecto representa "un punto flojo del alegato de la fiscalía".

El juicio, que se ha extendido durante siete meses, acumula casi 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados. Para Ferrari, pese a todo ese recorrido, "el núcleo histórico de la imputación ha permanecido intacto".

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Con el comienzo de los alegatos de la Fiscalía y de las querellas, el proceso entró este jueves en su recta final. Esta etapa está prevista para extenderse durante dos semanas. La Fiscalía no pidió la detención inmediata de los acusados en caso de una eventual condena, aunque sí solicitó que se les prohíba salir de Argentina.

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