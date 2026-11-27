Una nueva polémica sacude al ciclismo colombiano tras la apertura de un procedimiento disciplinario antidopaje contra Harold Tejada, quien perdió su contrato con INEOS para 2027 luego de que se conociera la noticia. El pedalista huilense, uno de los mejores representantes del país en el pelotón internacional, fue suspendido provisionalmente por irregularidades en su pasaporte biológico. Su situación vuelve a poner sobre la mesa un problema que acompaña desde hace años al deporte nacional: Colombia es el país con más ciclistas que cumplen…

Una nueva polémica sacude al ciclismo colombiano tras la apertura de un procedimiento disciplinario antidopaje contra Harold Tejada, quien perdió su contrato con INEOS para 2027 luego de que se conociera la noticia. El pedalista huilense, uno de los mejores representantes del país en el pelotón internacional, fue suspendido provisionalmente por irregularidades en su pasaporte biológico. Su situación vuelve a poner sobre la mesa un problema que acompaña desde hace años al deporte nacional: Colombia es el país con más ciclistas que cumplen sanciones por dopaje en el mundo.

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El caso resulta especialmente significativo por el momento deportivo que atravesaba Tejada. A sus 29 años, el corredor había consolidado su lugar entre los tres ciclistas colombianos más destacados del momento en el WorldTour, la máxima categoría del ciclismo internacional. Durante 2026 consiguió una victoria de etapa en la París-Niza, terminó cuarto en el UAE Tour, fue décimo en la clasificación general de la Vuelta a España y protagonizó una destacada actuación en el Tour de Francia, en el que terminó segundo en una jornada. Sus resultados confirmaban una evolución que lo había convertido en una de las principales cartas del ciclismo colombiano.

Ese crecimiento le permitió dar un nuevo paso en su carrera. Después de siete temporadas con el Astana, Tejada había acordado su incorporación al Netcompany INEOS para 2027, una de las estructuras más importantes del ciclismo mundial. Sin embargo, el viernes 27 de noviembre, pocas horas después de hacerse pública su situación, el equipo británico anunció que ambas partes habían acordado terminar su vínculo antes de que el colombiano se incorporara oficialmente el primero de enero. La decisión representa un golpe inmediato para su carrera, independientemente del desenlace del procedimiento.

Netcompany INEOS and Harold Tejada have agreed to end their agreement for the 2027 season, before he was due to join the team on 1 January. pic.twitter.com/eZRdjhtVh4 — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) November 27, 2026

¿Cómo entender el caso de Harold Tejada? No es un hecho aislado

La situación exige, sin embargo, una distinción fundamental: que Tejada haya sido acusado de una presunta infracción antidopaje no significa que se haya demostrado su culpabilidad. La suspensión provisional es una medida contemplada por el reglamento mientras avanza el procedimiento, no una sanción definitiva. El corredor conserva su derecho a la defensa y puede presentar pruebas y explicaciones adicionales. Aunque las autoridades consideran que existen elementos suficientes para formular una acusación, todavía debe establecerse si efectivamente cometió una infracción.

The ITA, leading an independent anti-doping program for the @UCI_cycling, confirms that it has charged Harold Alfonso Tejada Canacue with an ADRV for the use of a prohibited substance or a prohibited method based on unexplained abnormalities in his ABP



▶️ https://t.co/ezLaN39ohx pic.twitter.com/oa5Zp7zGuw — International Testing Agency (@IntTestAgency) November 27, 2026

El ciclismo colombiano tiene antecedentes que demuestran la importancia de esa diferencia. En enero de 2026, Germán Darío Gómez, corredor del Polti VisitMalta, fue suspendido provisionalmente después de que un control realizado fuera de competencia detectara boldenona en su organismo. Durante varios meses permaneció apartado de las carreras mientras avanzaba la investigación. Finalmente, el 25 de septiembre, la Agencia Internacional de Controles (ITA) determinó que la sustancia había ingresado a su cuerpo por el consumo de carne contaminada en Colombia y que el deportista no había tenido culpa ni negligencia. El expediente se resolvió sin suspensión deportiva definitiva y pudo regresar a competir.

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Otro antecedente es el de Nairo Quintana, aunque su situación fue diferente. En 2022, el boyacense fue descalificado del Tour de Francia después de que se detectara tramadol en dos muestras tomadas durante la competencia. La sustancia estaba prohibida por el reglamento médico de la Unión Ciclista Internacional (UCI), pero entonces no constituía una infracción de las normas antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje. Quintana recibió una sanción que posteriormente fue ratificada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero no fue suspendido de las competencias. Pese a ello, terminó su relación con el Arkéa-Samsic y pasó 2023 sin competir en el máximo nivel, antes de regresar al Movistar.

Los dos antecedentes permiten dimensionar el problema que enfrenta Tejada. Aunque los procedimientos tienen características distintas y no permiten anticipar un mismo desenlace, muestran que las consecuencias deportivas pueden aparecer antes de una resolución definitiva. Gómez consiguió demostrar que no tenía responsabilidad en la presencia de la sustancia prohibida. Quintana recibió una sanción, pero no una suspensión, y aun así quedó prácticamente apartado del pelotón internacional. Tejada todavía debe responder por las irregularidades detectadas, pero ya perdió la oportunidad de incorporarse a uno de los equipos más importantes del WorldTour.

Más allá de su situación particular, el nuevo episodio vuelve a golpear la credibilidad del ciclismo colombiano. No se trata de un fenómeno aislado ni de una polémica reciente. Durante años, distintos corredores nacionales han sido sancionados por el uso de sustancias prohibidas, irregularidades en sus pasaportes biológicos o incumplimientos de las normas antidopaje. Entre los casos más importantes aparece el de Miguel Ángel ‘Supermán’ López, uno de los mejores ciclistas colombianos de la última generación, ganador de etapas en las tres grandes vueltas y dos veces tercero en la clasificación general de una de ellas.

López cumple actualmente una suspensión de cuatro años por el uso y posesión de menotropina, una sustancia prohibida, en hechos relacionados con el Giro de Italia de 2022. El corredor fue apartado de la competición desde julio de 2023 y su sanción se extenderá hasta julio de 2027. Después de distintos recursos, el Tribunal Federal Suizo rechazó su última apelación y el procedimiento quedó definitivamente cerrado en septiembre de 2026. Su caso representa uno de los golpes más fuertes para el ciclismo colombiano de los últimos años, por tratarse de un deportista que había alcanzado la élite internacional.

Colombia, el país con más casos de dopaje en el ciclismo mundial

Sin embargo, la dimensión del problema va mucho más allá de sus figuras reconocidas. Ese es uno de los asuntos más llamativos, pues demuestra la naturaleza estructural del problema.

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Según el informe más reciente del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), publicado el 12 de noviembre de 2026, Colombia es el país con más ciclistas que cumplen sanciones por infracciones antidopaje en el mundo. El organismo contabilizó 66 corredores suspendidos en las distintas disciplinas del ciclismo internacional con corte al 31 de agosto y señaló que los colombianos representaban la nacionalidad más numerosa, por delante de Portugal. Es una situación que contrasta con la importancia histórica del país en este deporte.

La Federación Colombiana de Ciclismo también lleva su propio registro. En el documento oficial actualizado el 26 de noviembre de 2026, la entidad relacionó 20 deportistas con sanciones vigentes o suspensiones provisionales. De ellos, 15 cumplen sanciones ya establecidas y otros cinco permanecen suspendidos provisionalmente mientras se resuelven sus procedimientos. La lista incluye corredores de diferentes generaciones, disciplinas y niveles competitivos, algunos con castigos de varios años y otros con suspensiones de por vida.

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Entre los nombres aparecen Ferney Orlando Bello y Luis Alberto Largo, ambos sancionados de por vida; Camilo Andrés Gómez, suspendido hasta 2030; Alejandro Serna, hasta 2031; y Aristóbulo Cala, hasta 2029. También figuran Miguel Ángel López, Marlon Patiño, David Santiago Cadena, Yenifer Tatiana Ducuara, Luis Carlos Chía, David Santiago Uribe, Marco Tulio Suesca, Yeny Lorena Colmenares, César Nicolás Paredes y Wilmar Jahir Pérez. Cada expediente responde a circunstancias diferentes, por lo que no todos pueden agruparse bajo una misma explicación sobre el consumo de sustancias.

Antes de ser suspendido, Miguel Ángel López corría con el Team Medellín. Meses antes lo habían expulsado del World Tour. Foto: EFE/Roberto Bettini / SprintCyclingA - Roberto Bettini / SprintCyclingA

Los cinco deportistas que aparecen con suspensiones provisionales son Héctor Ferney Molina, Kevin Johan Cano, Paulo César Pantoja, Aldemar Reyes y Francisco Jaramillo. Esta distinción resulta indispensable porque ninguno de ellos debe presentarse automáticamente como responsable de una infracción definitivamente acreditada. Si se suma a Tejada, quien todavía no aparece en el documento publicado por la Federación, el ciclismo colombiano tendría 21 corredores identificados con sanciones vigentes o suspensiones provisionales, siempre que no se produzcan otros cambios en el registro. Esa cifra es un cálculo a partir de la lista nacional y del nuevo procedimiento, no una actualización oficial de la Federación.

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Tampoco debe confundirse ese listado con el informe del MPCC. La Federación reúne los expedientes que registra sobre corredores colombianos, mientras que el organismo internacional utiliza una metodología propia para contabilizar deportistas que cumplen sanciones. Por eso sus cifras no son directamente comparables. Lo que ambas fuentes permiten establecer es la persistencia del problema. Colombia continúa acumulando infracciones antidopaje y, según el seguimiento internacional, encabeza la clasificación de nacionalidades con más ciclistas sancionados.

¿Qué pasará con Harold Tejada?

En cuanto al expediente de Tejada, la ITA informó que su pasaporte biológico presentó anomalías inexplicadas en los valores hematológicos, relacionados con los componentes de la sangre. Este sistema permite hacer seguimiento a distintas variables del organismo a lo largo del tiempo, con el propósito de identificar alteraciones que puedan estar asociadas al uso de sustancias o métodos prohibidos. A diferencia de un control convencional, en el que se busca identificar directamente una sustancia, el pasaporte biológico permite detectar patrones anormales mediante la comparación de múltiples muestras.

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La investigación contra el colombiano ya superó una primera fase de evaluación. Según explicó la ITA, un panel de tres expertos examinó las anomalías y posteriormente revisó las explicaciones presentadas por Tejada. Después de ese análisis, los especialistas mantuvieron su conclusión de que las variaciones eran altamente compatibles con la administración de una sustancia o la utilización de un método prohibido. Esa valoración permitió formular oficialmente la acusación, aunque no equivale a una sentencia definitiva ni demuestra por sí sola qué sustancia o método se habría utilizado.

Ahora se abre una nueva etapa. Tejada puede aceptar las consecuencias propuestas en el procedimiento o solicitar que su caso sea remitido al Tribunal Antidopaje de la UCI para una audiencia. También tiene derecho a aportar información adicional y a impugnar la suspensión provisional para solicitar que sea levantada. Mientras la medida permanezca vigente, no podrá competir oficialmente. Si finalmente se establece una infracción, enfrentaría las consecuencias deportivas correspondientes; si logra desvirtuar la acusación, podría obtener una resolución favorable.

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El procedimiento también evidencia la creciente importancia del pasaporte biológico en la lucha contra el dopaje. Según el MPCC, la proporción de corredores sancionados por anomalías en este sistema pasó del 7 % al 16 % entre sus dos últimos balances anuales. El mecanismo es obligatorio para los ciclistas de equipos WorldTour y ProTeam, lo que permite realizar un seguimiento prolongado de sus valores sanguíneos. Su funcionamiento busca identificar posibles manipulaciones que no necesariamente pueden demostrarse mediante la detección directa de una sustancia en un control aislado.

Sin embargo, el problema del dopaje en Colombia tiene raíces más profundas que los casos individuales. El informe del MPCC señala que cerca del 60 % de los ciclistas sancionados internacionalmente proceden del nivel continental, una categoría con estructuras deportivas y recursos generalmente inferiores a los del WorldTour. Esa concentración obliga a examinar las condiciones de formación, la supervisión médica, el acompañamiento de los equipos y la educación antidopaje. La presión por conseguir resultados y contratos internacionales puede crear condiciones de vulnerabilidad, aunque no constituye por sí misma una explicación demostrada de las infracciones cometidas por los corredores colombianos.

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Precisamente por eso el caso de Tejada resulta especialmente significativo. No se trata de un corredor de una estructura pequeña ni de un deportista que apenas buscaba abrirse camino. Era uno de los representantes más competitivos de Colombia en el WorldTour, había conseguido resultados importantes durante la temporada y estaba a punto de incorporarse a un equipo con una de las mayores tradiciones del ciclismo contemporáneo. Que un deportista de ese nivel enfrente una acusación relacionada con su pasaporte biológico amplía la discusión sobre el alcance de los controles y la responsabilidad de las estructuras profesionales.

El futuro de Tejada dependerá de un procedimiento que todavía está en marcha y cuyo resultado no debe anticiparse. Sin embargo, su caso deja una realidad que el ciclismo colombiano no puede seguir tratando como una sucesión de episodios aislados. La cantidad de sanciones, los antecedentes de algunas de sus principales figuras y el lugar que ocupa Colombia en las estadísticas internacionales plantean preguntas sobre la formación, la prevención y los mecanismos de vigilancia. La presunción de inocencia del huilense debe respetarse, al mismo tiempo que se reconoce una verdad incómoda: el dopaje sigue siendo uno de los problemas más persistentes del ciclismo nacional.

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