Tadej Pogacar está dando de qué hablar. El ciclista esloveno, considerado uno de los mejores corredores de la historia y ganador de cinco ediciones del Tour de Francia, concedió una entrevista al diario italiano La Gazzetta dello Sport en la que abordó dos asuntos que generan grandes debates en el ciclismo: el dopaje y la posibilidad de conquistar el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España en una misma temporada. Sus declaraciones, realizadas durante un encuentro organizado por su agencia de representación en Italia, han…

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Tadej Pogacar está dando de qué hablar. El ciclista esloveno, considerado uno de los mejores corredores de la historia y ganador de cinco ediciones del Tour de Francia, concedió una entrevista al diario italiano La Gazzetta dello Sport en la que abordó dos asuntos que generan grandes debates en el ciclismo: el dopaje y la posibilidad de conquistar el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España en una misma temporada. Sus declaraciones, realizadas durante un encuentro organizado por su agencia de representación en Italia, han provocado numerosas reacciones.

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Tadej Pogacar, con la camiseta de líder, antes de su retiro forzado por el accidente, en La Vuelta a España 2026. Foto: Agencia AFP

Tadej Pogacar se refirió al dopaje en el ciclismo actual

Uno de los temas más llamativos fue su defensa de la limpieza del pelotón internacional. Pogacar aseguró que confía plenamente en sus compañeros y que el ciclismo ha cambiado considerablemente respecto a las épocas marcadas por los escándalos de dopaje. "Pongo la mano en el fuego por mí y por la gran mayoría del pelotón", afirmó el corredor del UAE Team Emirates-XRG, convencido de que las prácticas prohibidas han perdido terreno entre los profesionales.

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El esloveno aseguró que actualmente existe una mayor conciencia sobre los riesgos de consumir sustancias prohibidas. "Hoy existe una conciencia mucho mayor que en el pasado sobre los daños que las sustancias prohibidas pueden causar a la salud. El ciclismo es un deporte y nadie quiere arriesgar su vida", explicó Pogacar. También reconoció que siempre habrá quienes intenten hacer trampas, pero insistió en que la mayoría de los corredores compite limpiamente y dedica su vida al entrenamiento, la alimentación y la recuperación.

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Las declaraciones surgieron a propósito de los polémicos controles antidopaje nocturnos realizados durante el Tour de Francia de 2026. En aquella ocasión, Jonas Vingegaard fue sometido a una prueba alrededor de las dos de la madrugada, mientras que Pogacar tuvo que atender a los inspectores a las cinco de la mañana. La situación provocó críticas por las consecuencias que esas interrupciones podían tener sobre el descanso de los deportistas. El esloveno reconoció entonces que apenas había podido dormir cuatro horas antes de afrontar una exigente etapa de montaña.

Pogacar también advirtió sobre las consecuencias profesionales de recurrir al dopaje. "Muchos de nosotros queremos seguir vinculados al ciclismo después de terminar nuestras carreras, como directores de equipo o entrenadores", explicó. En ese contexto, lanzó una frase que llamó especialmente la atención: "Con un solo error corres el riesgo de terminar vendiendo helados o algo parecido".

Tadej Pogacar, uno de los mejores ciclistas de la historia. Foto: EFE - SEBASTIEN NOGIER

Tadej Pogacar anticipa su reto más ambicioso: ganar las tres grandes vueltas en un año

El dopaje no fue el único asunto que llamó la atención. Pogacar también se refirió a una posibilidad que parecía impensable hasta hace algunos años: disputar las tres grandes vueltas del calendario mundial en una misma temporada y aspirar a ganarlas. El desafío había sido planteado por el legendario Eddy Merckx, quien considera que el esloveno tiene las condiciones necesarias para conseguir una hazaña que ningún ciclista ha logrado en la historia. "¿Merckx dice que debería intentar correr el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta en el mismo año? No lo descarto", respondió Pogacar durante el encuentro organizado por su agencia de representación.

Lejos de considerar imposible la propuesta, Pogacar reconoció que ya había conversado sobre esa posibilidad con Joxean Fernández Matxín, uno de los responsables deportivos de su equipo. "Confieso que hace unos años empecé a hablar con Matxín sobre la posibilidad de intentarlo algún día", explicó.

Sin embargo, advirtió que el calendario tendría que ajustarse perfectamente para afrontar semejante reto. Los campeonatos mundiales, los Juegos Olímpicos y las grandes clásicas representan obstáculos para una planificación de esa magnitud. Incluso reconoció que conquistar las tres grandes vueltas en una temporada podría ser imposible.

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El corredor dejó abierta la puerta a intentarlo en el futuro, aunque descartó hacerlo en 2027. "Tarde o temprano lo intentaré, pero no en 2027″, aseguró. Su prioridad inmediata será buscar su sexto título del Tour de Francia, una conquista con la que superaría el récord de cinco victorias que comparte con Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

También quiere ganar la París-Roubaix, una de las pocas grandes clásicas que todavía faltan en su extraordinario palmarés. Sobre esta última reconoció que es un desafío especialmente atractivo por su dificultad y por las características de una carrera conocida como el Infierno del Norte.

La París-Roubaix es una de las carreras más exigentes del calendario Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

La Vuelta, la otra deuda de Pogacar

La Vuelta a España representa otro de sus grandes asuntos pendientes. Pogacar todavía no ha conseguido conquistar la ronda española y su intento de 2026 terminó de manera abrupta después de una grave caída que le provocó una fractura de clavícula, tres vértebras fracturadas y una conmoción cerebral.

El accidente lo obligó a abandonar la competencia cuando lideraba la clasificación general. Sobre su recuperación, reconoció que atravesó momentos difíciles y que llegó a sentirse profundamente afectado emocionalmente. "No era yo mismo. Es difícil incluso explicarlo adecuadamente", confesó al recordar las semanas posteriores al accidente. También aseguró que aquella experiencia le enseñó la importancia de detenerse cuando el cuerpo lo necesita.

A sus 28 años, Pogacar sigue planteándose objetivos que podrían cambiar los registros históricos del ciclismo. Con cinco Tours de Francia y un Giro de Italia en su palmarés, su ambición parece no tener límites. Sin embargo, también reconoció que ha contemplado la posibilidad de disputar alguna temporada sin participar en el Tour de Francia. "En el pasado consideré saltarme el Tour en algún momento, pero desde entonces he dejado esa idea de lado", explicó. }

Por ahora, su intención es continuar compitiendo en la carrera francesa mientras tenga posibilidades de ganarla, aunque no descarta que en el futuro cambie su calendario para perseguir otras hazañas.

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