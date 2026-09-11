El conmovedor video de Santiago Buitrago llorando en La Vuelta a España tras llegar segundo

Santiago Buitrago terminó desconsolado después de quedarse nuevamente a las puertas de una victoria en la Vuelta a España. El colombiano fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, atacó en la subida a Peñas Blancas y llegó a estar solo en punta cuando faltaban dos kilómetros. Sin embargo, Eddie Dunbar resistió, lo alcanzó a unos 500 metros de la meta y terminó arrebatándole un triunfo que parecía muy cerca.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El golpe fue especialmente duro porque no es la primera vez que le ocurre en esta edición. Buitrago ya había realizado un esfuerzo enorme el sábado pasado para buscar una victoria que también terminó escapándose en el tramo definitivo. Esta vez volvió a jugarse todo desde lejos, seleccionó la fuga en la montaña y lanzó su movimiento definitivo, pero nuevamente las fuerzas no alcanzaron hasta la línea de meta.

Publicidad

“Jugué mis cartas, pero nuevamente no me dio hasta el final y otro segundo puesto”, reconoció Buitrago después de la llegada. La frustración fue evidente: el colombiano permaneció durante varios minutos llorando después de terminar la etapa, golpeado por haber visto desaparecer otra oportunidad después de ser uno de los ciclistas más ofensivos de la jornada.

No se pierda: Nicolás Echavarría inauguró una nueva edición del Nico Open

“Se me vino el mundo abajo cuando vi que pasó Dunbar. Intenté llegar, pero no pude. Es un palo para mí, queda una, ahora tratar de recuperar, mañana será otro día”, explicó. Más allá del segundo puesto, Buitrago volvió a demostrar su fortaleza en la montaña y sumó puntos importantes en una clasificación que ha convertido en uno de sus grandes objetivos durante esta Vuelta.

Ahora tendrá que reponerse rápidamente del golpe. Este sábado se disputará la penúltima etapa y la última gran jornada de montaña de la carrera, en la que Buitrago tendrá la oportunidad de cerrar su trabajo y confirmar el título de mejor escalador de la Vuelta a España. La victoria de etapa se le ha resistido dos veces, pero el colombiano está muy cerca de marcharse con uno de los premios más importantes de la carrera.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador