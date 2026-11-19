Era Camilo Ernesto Pardo Povea. Para él, ese cariño es una de las satisfacciones que le ha dejado una vida dedicada al ciclismo, pero…

En la zona de salida del Clásico RCN 2026 había algo que resultaba difícil no advertir. Mientras los ciclistas se preparaban en la previa de la salida, uno tras otro se acercaban a saludar al mismo hombre. Pasaban corredores de los equipos grandes del pelotón colombiano y también de escuadras con estructuras mucho más modestas. Algunos se detenían apenas unos segundos; otros aprovechaban para conversar un rato.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

“En el ciclismo, el dopaje es un karma que estamos viviendo en los jóvenes”

Era Camilo Ernesto Pardo Povea. Para él, ese cariño es una de las satisfacciones que le ha dejado una vida dedicada al ciclismo, pero también el resultado de haber estado siempre dispuesto a ayudar. Aunque actualmente acompaña al proyecto Boyacá es para Vivir, nunca ha entendido su labor médica como una responsabilidad exclusiva con una sola escuadra. Si un corredor necesita orientación o un equipo pequeño atraviesa alguna dificultad, procura colaborar en lo que esté a su alcance.

Publicidad

Diego Mateus Rosas

“A veces, como médico, uno se conmueve con los equipos pequeños. Son equipos que vienen solos, que llegan a buscar hotel y que, si se les cae un muchacho o tienen algún problema, me llaman y me dicen: ‘Médico, ¿qué hago? Mire que tengo esto’. Uno trata de ayudar. Porque nunca se sabe si alguno de esos muchachos puede convertirse en el gran corredor del mañana”, explicó en conversación con El Espectador.

Pardo, médico egresado de la Universidad Nacional, encontró en el deporte, entre 1979 y 1980, el camino que quería seguir profesionalmente. Su entrada al ciclismo estuvo ligada a un nombre que cambió la historia de este deporte en el país: Luis Alberto Herrera. Coincidió con él en el Club Ciclofusa, cuando apenas comenzaba a mostrar sus condiciones para la escalada. Después llegaron los vínculos con la Liga de Cundinamarca y las selecciones departamentales, hasta que, por intermedio del propio Lucho, Raúl Mesa y Jorge Tenjo, terminó integrado a una estructura que posteriormente se convertiría en Café de Colombia.

Desde entonces, su recorrido ha estado ligado a algunos de los nombres más importantes del pedalismo nacional. Acompañó a las generaciones de Herrera, Fabio Parra y Martín Ramírez; trabajó con equipos como Kelme, en España, y posteriormente con otras estructuras, entre ellas Colombia es Pasión y Coldeportes. También conoció de cerca el crecimiento de corredores como Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Álvaro Hodeg, Esteban Chaves y Jarlinson Pantano.

Pardo considera que las distancias científicas y económicas son cada vez mayores, particularmente por el acceso a herramientas de evaluación y seguimiento que permiten conocer con mayor precisión las condiciones de cada deportista.

“En Europa, corredores como Remco Evenepoel y Tadej Pogacar ya tienen su mapa genético. Conocen qué deficiencias tienen y las están suplementando. Aquí nosotros hacemos el cuadro hemático y pare de contar. Por ejemplo, una batería completa de exámenes para un solo ciclista está por encima de los diez millones de pesos. Entonces, ¿de dónde saca un equipo ese dinero? ¿De dónde saca un ciclista toda esa plata?”.

Le podría interesar: Exfutbolistas colombianos reclaman sus pensiones: una deuda que sigue sin resolverse

El dopaje es una sombra que ha acompañado históricamente al ciclismo y que sigue condicionando la manera en que se interpretan los grandes resultados. Camilo Pardo insiste en que uno de los problemas está en la mentalidad con la que algunos jóvenes se acercan al alto rendimiento. Le preocupa que las nuevas generaciones se concentren en buscar explicaciones farmacológicas al éxito de las grandes figuras, antes que entender los procesos deportivos que hay detrás.

“Es un karma que estamos viviendo. Uno lo ve sobre todo en los jóvenes. Ahora ven a Pogacar o Seixas, y lo primero que me preguntan es: ‘¿Qué estarán tomando? ¿Qué se estarán aplicando?’ En vez de preguntarse: ‘¿Cómo estarán entrenando? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Cómo ha sido su proceso?”

Para el médico, no basta con exigir resultados ni con proyectar rápidamente a los corredores juveniles; también hay que educarlos sobre el entrenamiento, la preparación y las herramientas legales que existen para mejorar el rendimiento sin poner en riesgo su salud.

Entre tantos años de carreras, triunfos y experiencias, hay recuerdos que Pardo preferiría no revivir. La muerte de Cristian Muñoz, corredor de Nu Colombia, es uno de ellos. El pedalista boyacense falleció en abril de 2026, después de sufrir una caída durante una competencia en Francia.

Camilo Pardo, médico deportivo con más de 40 años en el ciclismo, dialogó con El Espectador sobre los retos de la medicina deportiva en el país, la formación de los jóvenes y el fallecimiento de Cristian Muñoz. Foto: Diego Mateus Rosas

Pardo tenía una relación cercana con él. Muñoz visitaba su casa y compartía con otros corredores de su entorno. “El caso de Cristian me dio muy duro. Incluso, pensé en dejar el ciclismo”.

En su experiencia médica, considera que hubo una decisión durante la primera atención que pudo haber cambiado el desenlace. Explica que, tras la caída, Muñoz sufrió una herida de consideración en un terreno ganadero, donde podía existir contaminación por excrementos de animales. La lesión fue limpiada y posteriormente cerrada, pero Pardo cree que esa no fue la conducta más adecuada.

“Creo que ese fue el error más grave. Esa herida no debió haberse cerrado completamente. Tendrían que haberla limpiado y dejado abierta para que curara por segunda intención, es decir, cubierta con gasas y permitiendo que fuera cerrándose progresivamente”.

Le recomendamos leer: Deportivo Pereira tiene nuevo dueño: Blessd se quedó con la mayoría accionaria

Según su reconstrucción, cuando la infección fue identificada en España, ya se había extendido considerablemente. Pardo mencionó la presencia de una bacteria llamada Clostridium, capaz de producir gangrena, y enfatizó la rapidez con la que avanzó el cuadro clínico.

Publicidad

Después de más de 40 años, Camilo Pardo sigue encontrando motivos para estar en las carreras. Ha visto cambiar los uniformes, los equipos, las generaciones y las exigencias de un deporte cada vez más científico. También ha acompañado a corredores que llegaron a convertirse en figuras internacionales y a otros que apenas comienzan a perseguir ese sueño. Pero hay algo que permanece: su disposición para ayudar siempre. Quizás por eso, cuando aparece en una línea de salida, tantos corredores encuentran un momento para acercarse a saludarlo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad