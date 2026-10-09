Harold Tejada será compañero de Egan Bernal en 2027: así lo confirmó su nuevo equipo

A sus 29 años, el escalador colombiano llega con experiencia en el WorldTour y resultados que respaldan su incorporación. Entre sus actuaciones más…

El ciclismo colombiano suma un nuevo movimiento en el mercado de fichajes. Harold Tejada fue anunciado como nuevo corredor del Netcompany Ineos , escuadra británica a la que llegará para la próxima temporada después de siete campañas con el XDS Astana. El huilense afrontará así un nuevo capítulo de su carrera en uno de los equipos que ha seguido como referente desde sus inicios en este deporte.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

A sus 29 años, el escalador colombiano llega con experiencia en el WorldTour y resultados que respaldan su incorporación. Entre sus actuaciones más destacadas de este año sobresalen la victoria de etapa en la París-Niza, el cuarto puesto en la clasificación general del UAE Tour y la décima posición en la Vuelta a España.

Publicidad

El equipo británico destacó precisamente sus condiciones para la montaña y la experiencia acumulada en las principales competencias del calendario internacional, cualidades con las que espera fortalecer su grupo de escaladores y ampliar sus alternativas en las carreras por etapas.

Harold Tejada, ilusionado con su llegada al Ineos

El corredor colombiano no ocultó su entusiasmo por incorporarse a una escuadra que ha admirado desde que comenzó a practicar ciclismo. En sus declaraciones, recordó a varias de las figuras que han vestido los colores del equipo, entre ellas Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Sergio Henao.

Le puede interesar

“Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa en Netcompany Ineos. Desde que empecé a practicar ciclismo, siempre he visto a este equipo como un referente en este deporte”, manifestó Tejada.

Para el huilense, el fichaje representa una oportunidad para continuar su evolución como ciclista, aprender de sus nuevos compañeros y contribuir a los objetivos colectivos. También destacó la trayectoria de la escuadra y los valores que, según señaló, la han convertido en un equipo respetado dentro del pelotón.

“Formar parte de esa historia es una oportunidad especial y una gran motivación para seguir dando lo mejor de mí. Agradezco la confianza que el equipo ha depositado en mí”, agregó el colombiano, quien aseguró estar preparado para asumir el reto y trabajar en beneficio de sus compañeros.

¿Qué espera el Ineos de Harold Tejada?

Geraint Thomas, exciclista británico y actual director de competición del equipo, fue el encargado de destacar las condiciones del nuevo integrante de la plantilla. El dirigente resaltó la regularidad de Tejada durante los últimos años y su capacidad para convertirse en un respaldo importante para los corredores que disputan la clasificación general.

“Harold es un escalador fuerte y sólido con mucha experiencia. Ha estado constantemente entre los primeros puestos durante los últimos años y será un gran apoyo para nuestros corredores de la clasificación general”, explicó Thomas.

Le recomendamos leer: Falleció Eduardo Emilio Vilarete, histórico goleador del fútbol colombiano

El británico también señaló que la llegada del colombiano aportará solidez al grupo de escaladores y ofrecerá más posibilidades para afrontar los recorridos de montaña. Por eso, el equipo expresó su expectativa de comenzar a trabajar con él de cara a los desafíos de la próxima temporada.

De Astana al Ineos: el recorrido de Tejada

El fichaje marca el inicio de la segunda experiencia de Harold Tejada en un equipo de categoría WorldTour. Su llegada al Astana se produjo en 2020, después de dar sus primeros pasos como profesional en el EPM y pasar posteriormente por el Team Medellín.

Tras siete temporadas con la formación kazaja, el colombiano emprenderá ahora un nuevo desafío en una estructura con la que espera seguir creciendo y consolidarse como una pieza de apoyo en las competencias por etapas.

Le podría interesar: Preocupación en América de Cali: un árbol cayó sobre el carro de Nicolás Hernández

Con su incorporación, el Netcompany Ineos contará con tres ciclistas colombianos en su equipo principal: Tejada se unirá a Egan Bernal y Brandon Rivera. Además, en el equipo Academy de la estructura británica se encuentra el joven Juan Diego Quintero, otra presencia colombiana dentro de la organización.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad