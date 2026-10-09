El hecho tuvo lugar en el sector de Ciudad Jardín, al sur de Cali, donde el automóvil del jugador quedó afectado por la caída del árbol. Aunque la gravedad…

Un árbol de gran tamaño cayó sobre el vehículo que conducía Nicolás Hernández, defensor de América de Cali, durante la tarde de este jueves en la capital del Valle del Cauca. El accidente, ocurrido en medio de las lluvias y los fuertes vientos que se presentaban en la ciudad, generó preocupación por el estado de salud del futbolista, quien, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

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Preocupación en América de Cali: un árbol cayó sobre el carro de Nicolás Hernández

El hecho tuvo lugar en el sector de Ciudad Jardín, al sur de Cali, donde el automóvil del jugador quedó afectado por la caída del árbol. Aunque la gravedad del incidente generó alarma, las primeras informaciones señalan que Hernández no sufrió heridas de consideración.

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Bendita! Severo árbol le cayó encima al vehículo del jugador Nicolás Hernández del América de Cali . El deportista está siendo evaluado por los médicos para concluir su estado de salud . Info : @leonelcerrudo https://t.co/R8LvOww8ab — La Monja Pictures (@LAMONJACALI) October 9, 2026

Sin embargo, el futbolista presenta algunos traumatismos y deberá someterse a pruebas médicas para determinar con mayor precisión su condición física después de lo sucedido.

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Nicolás Hernández será sometido a exámenes médicos

La información sobre el estado de salud del defensor fue compartida inicialmente por Leonel Cerrudo, periodista de América En La Red, quien señaló que el jugador será evaluado por el personal médico.

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“El futbolista presenta algunos traumatismos y le realizarán exámenes médicos para evaluar su estado de salud”, informó el comunicador.

Además, en redes sociales se difundió un video en el que quedó registrado cómo terminó el automóvil tras la caída del árbol. Las imágenes permiten dimensionar el impacto del accidente que vivió el futbolista del conjunto escarlata.

🚨 Un árbol cayó sobre la camioneta de Nicolás Hernández, defensor del América de Cali, durante el aguacero en Cali. Según información preliminar, no presentaría lesiones graves y será evaluado por médicos. 🙏 ¡Bendiciones, Nico! #AméricaDeCali https://t.co/fGGR7LKOOx — El Inspector VIDALES (@gustavo2424) October 9, 2026

Por el momento, América de Cali no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido ni ha entregado un parte médico del jugador. Se espera que el club entregue información sobre su condición física una vez se conozcan los resultados de las evaluaciones correspondientes.

Hernández, de 28 años, llegó al equipo vallecaucano a mediados de 2025, procedente de Banfield. Durante el semestre en curso, el defensor colombiano ha tenido poca participación en la Liga BetPlay, pues solamente ha disputado un partido, frente a Alianza, a principios de septiembre.

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¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

Mientras se conoce más información sobre la evolución del futbolista, América de Cali continúa con su preparación para el próximo compromiso del campeonato colombiano, en el que recibirá a Independiente Medellín.

El encuentro está programado para este domingo 11 de octubre en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, y será el siguiente reto para el equipo dirigido por David González.

El conjunto escarlata llega a este partido en una posición favorable en la tabla de clasificación. América es líder de la Liga BetPlay con 27 puntos y está muy cerca de asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales.

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