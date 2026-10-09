Falleció Eduardo Emilio Vilarete, histórico goleador del fútbol colombiano

La enfermedad había sido revelada por su familia en agosto de este año. En ese momento, su hija explicó que el…

El fútbol colombiano está de luto. Eduardo Emilio Vilarete, exdelantero de Unión Magdalena y de la selección de Colombia, falleció este viernes 9 de octubre de 2026 , según confirmó su hija, Angélica Vilarete, a través de sus redes sociales. El histórico atacante, recordado por su capacidad goleadora y su trayectoria durante las décadas de 1970 y 1980, atravesaba complicaciones de salud por un sarcoma en la pierna izquierda.

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La enfermedad había sido revelada por su familia en agosto de este año. En ese momento, su hija explicó que el exfutbolista, nacido en Santa Marta, enfrentaba un panorama médico complejo, después de que el tumor reapareciera con mayor agresividad pese a una primera intervención quirúrgica.

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La noticia de su fallecimiento se conoció mediante un mensaje publicado por Angélica Vilarete en Instagram, en el que también expresó su agradecimiento al personal médico que acompañó a su padre durante sus últimos días.

Comunicado de la familia del ex futbolista y goleador samario Eduardo Emilio Vilarete Fernández. https://t.co/c89hJWVmGH — EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) October 9, 2026

“Con profundo dolor, pero también con inmensa gratitud por su vida, hoy 9 de octubre de 2026 despedimos a nuestro amado padre”, escribió.

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En el mismo mensaje, destacó la labor del equipo médico, asistencial y administrativo de la Clínica Los Nogales, en Bogotá, por su profesionalismo, dedicación y calidad humana.

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Las exequias de Eduardo Emilio Vilarete serán en Ibagué

La familia del exdelantero también confirmó los detalles iniciales de su despedida. De acuerdo con la publicación de su hija, las exequias se realizarán en Ibagué y posteriormente se llevará a cabo un homenaje en Santa Marta, ciudad natal del histórico futbolista.

Los familiares informaron que compartirán oportunamente los detalles de estos actos para quienes deseen acompañarlos y rendirle un último tributo.

La situación de salud de Vilarete se había hecho pública en agosto, cuando Angélica explicó que a su padre le habían detectado un sarcoma en la pierna izquierda. Aunque inicialmente fue sometido a una cirugía para retirar el tumor y a un procedimiento de reconstrucción, durante la recuperación la enfermedad reapareció de manera más agresiva.

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Tras una junta médica, los especialistas determinaron que la alternativa más viable para intentar salvarle la vida era amputarle la pierna desde cinco centímetros por encima de la rodilla. Según contó su hija, el exjugador analizó la situación y aceptó el procedimiento.

El 3 de agosto, luego de conocerse la complejidad de su estado de salud, la Federación Colombiana de Fútbol y varios referentes del balompié nacional visitaron al exdelantero en la Clínica Los Nogales.

Eduardo Emilio Vilarete, una carrera de goles

Nacido en Santa Marta el 20 de junio de 1953, Vilarete fue uno de los delanteros destacados del fútbol colombiano durante las décadas de 1970 y 1980. Su potencia física, su fortaleza en el juego aéreo y su presencia en el área rival lo convirtieron en un atacante con protagonismo en los equipos que defendió.

Su carrera profesional comenzó en 1974 y tuvo entre sus primeros clubes al Atlético Bucaramanga. En 1975 se destacó al convertirse en el máximo goleador colombiano del campeonato, con 18 anotaciones, registro que lo ubicó entre los jugadores más sobresalientes de aquella temporada.

🕊️🇨🇴 Murió Eduardo Emilio Vilarete, uno de los grandes goleadores del fútbol colombiano. El ‘Loco’ jugó en nuestro país para Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Deportes Tolima. https://t.co/4rh9wvqRiR — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 9, 2026

A lo largo de su trayectoria vistió las camisetas de Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Deportes Tolima, además de tener participación en el fútbol internacional. Su registro superó los 200 goles oficiales, una cifra que da cuenta de su capacidad frente al arco.

Uno de los capítulos más importantes de su carrera lo escribió con Atlético Nacional, equipo con el que conquistó los títulos de liga de 1976 y 1981. También ganó el Campeonato Regional-Zona Norte de Perú con Deportivo Pacífico.

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Sin embargo, su historia estuvo ligada igualmente al Unión Magdalena, el equipo de su tierra con el que construyó parte de su reconocimiento entre los aficionados del fútbol colombiano.

Su paso por la selección de Colombia

Vilarete también tuvo presencia en la selección de Colombia. Integró el equipo nacional que disputó el Torneo Preolímpico de Brasil de 1976 y participó en la Copa América de 1979, además de hacer parte de los procesos de eliminatorias para los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.

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Su actuación en la Copa América de 1979 quedó entre los episodios destacados de su recorrido con la camiseta nacional. Con más de dos décadas de fútbol colombiano como referencia de su época, el delantero dejó una trayectoria marcada por sus goles y por su presencia en algunos de los clubes tradicionales del país.

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