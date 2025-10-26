Jerónimo Calderón y Stefanía Sánchez, campeones de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino 2025

Antioquia impuso su ley en las carreteras del Caquetá, con dos campeones formados en el Team Sistecrédito. Foto: Anderson Bonilla

Las carreteras del Caquetá fueron testigo este domingo de un dominio absoluto de los pedalistas paisas, que se quedaron con los títulos de las dos competencias más importantes del calendario nacional juvenil: la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino 2025.

En la ronda juvenil masculina, Jerónimo Calderón confirmó la superioridad mostrada a lo largo de la semana y defendió con autoridad el liderato en la última fracción de 77,7 kilómetros. El joven corredor, heredero del título que en 2024 había conquistado su coterráneo Miguel Ángel Marín, se coronó como nuevo campeón de la edición 41, consolidando la hegemonía antioqueña en esta categoría.

Calderón, quien ya había representado a Colombia en el Mundial de Ruta de Ruanda, compartió el podio con sus compañeros de equipo José Manuel Ortiz y Emanuel Restrepo, completando un triplete perfecto para el Team Sistecrédito, escuadra que impuso su sello de principio a fin. Solo los triunfos parciales de Felipe Bravo (Indeportes-Hidratao) —vencedor de la etapa inaugural y de la jornada final en el sitio conocido como El Pórtico, en la frontera entre Caquetá y Huila— lograron interrumpir la racha del conjunto dirigido por Gabriel Jaime Vélez.

El resto fue un monólogo del Sistecrédito, que se llevó las victorias parciales de Restrepo, Ortiz y del propio Calderón, demostrando por qué es una de las canteras más sólidas del país.

En la rama femenina, la historia fue muy similar. El Tour Femenino 2025 confirmó el poderío del equipo paisa con una actuación colectiva impecable encabezada por Stefanía Sánchez, quien se consagró campeona tras dominar las cinco etapas disputadas en suelo caqueteño. La corredora de Antioquia, regular y contundente de principio a fin, fue escoltada en el podio por su compañera Diana Peñuela y por Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia–Orgullo Paisa), completando una clasificación general íntegramente antioqueña.

La última jornada volvió a ser una exhibición del Sistecrédito, que copó el podio con Natalia Garzón, Diana Peñuela y Stefanía Sánchez en los 77,7 kilómetros hasta El Pórtico. Fue la quinta victoria de etapa para el equipo en la ronda femenina, un cierre perfecto que ratifica su dominio total.

Con este triunfo, Sánchez sucede en el palmarés a la huilense Laura Daniela Rojas y devuelve el título a Antioquia, que ya lo había conquistado en 2023 con Estefanía Herrera.

Así, tanto en la Vuelta del Porvenir como en el Tour Femenino, el mensaje fue el mismo: el futuro del ciclismo colombiano sigue pedaleando con fuerza… y con sabor antioqueño.

