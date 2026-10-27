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La ruta lo puso en su lugar: Javier Jamaica, campeón del Clásico RCN 2026

El corredor del NU Colombia, de 30 años, conquistó su primera gran carrera del calendario nacional en un “Duelo de Titanes” con 1.272 kilómetros de máxima exigencia.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
La ruta lo puso en su lugar: Javier Jamaica, campeón del Clásico RCN 2026
Javier Jamaica, de 30 años, conquistó su primera gran carrera del calendario nacional en un “Duelo de Titanes” con 1.272 kilómetros de máxima exigencia.

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Javier Jamaica cruzó la meta de la cronoescalada de Palmas con los brazos en alto y la respiración entrecortada. Un integrante del equipo NU Colombia lo recibió apenas puso pie en tierra. Enseguida, llegaron los medios con los micrófonos listos. El campeón empezó a hablar. No alcanzó a terminar la primera frase como vencedor cuando su padre interrumpió la entrevista y lo envolvió en un abrazo. El pedalista le devolvió el gesto, fuerte y largo.

Cuando retomó la palabra, explicó su emoción. “No sé qué decir. Él me ha apoyado desde siempre. Sabía…

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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