La ruta lo puso en su lugar: Javier Jamaica, campeón del Clásico RCN 2026

Javier Jamaica cruzó la meta de la cronoescalada de Palmas con los brazos en alto y la respiración entrecortada. Un integrante del equipo NU Colombia lo recibió apenas puso pie en tierra. Enseguida, llegaron los medios con los micrófonos listos. El campeón empezó a hablar. No alcanzó a terminar la primera frase como vencedor cuando su padre interrumpió la entrevista y lo envolvió en un abrazo. El pedalista le devolvió el gesto, fuerte y largo.

Cuando retomó la palabra, explicó su emoción. “No sé qué decir. Él me ha apoyado desde siempre. Sabía que me estaba esperando en la meta y creo que mejor regalo de cumpleaños no le puedo dar”.

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Desde el primer día del Clásico, Jamaica repitió una frase que lo acompañó durante la carrera: “La ruta pone a cada uno en su lugar”. La decía como respuesta táctica, pero tenía un origen mucho más antiguo. Su deporte, desde niño, era el fútbol. Antes de comenzar a estudiar ingeniería mecatrónica en la Universidad Nacional se rompió el ligamento cruzado anterior. Para recuperarse le recomendaron montar bicicleta, y su compañero fue su padre. Sábados y domingos subían a Patios, el mítico puerto para aficionados y profesionales entre Bogotá y La Calera. “Para recuperarme empecé a montar bici y me di cuenta de que tenía como talento”. Subía con buenos tiempos. Con el grupo de la universidad comenzó a entrenar y llegaron los primeros triunfos. El fútbol le había cerrado una puerta, y la ruta, que lo puso en su lugar por primera vez, le abrió una nueva.

Marco Tulio Bustamante, entrenador del equipo de ruta de la universidad, lo empujó hacia la fundación Depormundo. Aparecieron las principales carreras del calendario nacional, como la Vuelta de la Juventud y las clásicas. Poco a poco se instaló en el profesionalismo. En ese camino compartió, aprendió y apoyó a hombres consolidados como Miguel Ángel “Supermán” López, Aldemar Reyes, Fabio Duarte y Óscar Sevilla. Fue un gregario sólido, trabajando sin egoísmo cuando tocó sacrificarse. “Es una dualidad que no tienen muchos. Lo tengo muy claro y me ha llevado a compartir con gente muy buena, me ha hecho crecer deportivamente”.

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Todo eso llegó a su punto más alto en 2026, el que asegura que es el mejor año de su carrera. En los campeonatos nacionales fue quinto, el mejor entre los equipos colombianos. Solo lo superaron Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa, Santiago Buitrago y Juan Felipe Rodríguez, y dejó atrás a otros corredores del World Tour como Hárold Tejada, Brandon Rivera y Daniel Felipe Martínez. Ganó en Brasil y fue protagonista de la primera gira del NU Colombia por Europa, una campaña atravesada por la tristeza tras la muerte de su compañero Cristian Muñoz. En la Vuelta a Colombia fue segundo en la etapa reina de El Sifón y en la general cuando la carrera se canceló por la emergencia del terremoto. “Quedé con el sabor amargo de no poder terminar, porque siento que teníamos grandes posibilidades de ganarla con las demás etapas que no se disputaron. Este Clásico será una revancha”, le dijo a El Espectador desde el primer día, en la presentación de equipos.

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Esa nueva oportunidad empezó con una carrera que el pelotón calificó como una de las más duras de los últimos años, con dos puertos de fuera de categoría: el Alto de La Línea y el Alto de Minas. Al comienzo, las dudas iban por cómo repartiría el liderato con su compañero Rodrigo Contreras, dos veces campeón de la Vuelta a Colombia y ganador del Tour Colombia 2024. “Al final, la carrera irá dictando sentencia etapa a etapa”, respondió. A mitad de la prueba, con cuatro corredores del equipo en el top 10, insistió: “Cualquiera de los cuatro puede ganar el Clásico y podemos jugar con varias cartas. La ruta colocará a cada uno en su lugar”.

El recorrido empezó a ordenar el grupo en la sexta etapa, entre Palmira y Anserma, una de las más largas de la última década, con 225 kilómetros. El pelotón dejó a la fuga ocho minutos de ventaja y Jamaica saltó para conectar con ella. En el último kilómetro, Estiven García lo superó en el mano a mano, pero Javier llegó con diferencia suficiente para vestirse de líder. “Se dio el liderato, pero quedo debiendo la etapa”, dijo entre risas, avisando lo que se venía.

El golpe definitivo llegó en el Alto de Minas, de Supía a La Estrella. Jamaica llegó solo a la meta, estiró su ventaja sobre los rivales más fuertes y, para muchos, sentenció la carrera. En la cronoescalada de Medellín, la última fracción, Contreras ganó la etapa y se quedó con el cuarto puesto de la general, y Sergio Luis Henao fue quinto. Con su compañero Camilo Ardila segundo y con Kevin Castillo, del Orgullo Paisa, como único intruso en el podio, el top cinco fue color violeta. “Llevaba muchos años esperando este día y ahora soy feliz de poder cerrar con broche de oro”.

Ahora le esperan dos semanas de descanso total. “Solamente quiero descansar del todo estos días de la bici y del estrés que conlleva”. Después vendrá el Tour Colombia 2027, que regresará al calendario tras dos años de ausencia por las dificultades económicas de la Federación de Ciclismo. El NU quiere defender la corona que ganó Contreras en 2024, y todo indica que el hombre al que apoyará será Jamaica.

Un ligamento roto lo sacó de la cancha y lo puso a subir Patios junto a su padre. Años después, fue él quien lo esperó en la meta de Palmas para celebrar la mayor consagración de su carrera. La ruta pone a todos en su lugar. A Javier Jamaica lo puso primero.

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