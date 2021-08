Mikel Landa, campeón de la Vuelta a Burgos; Einer Rubio, el mejor joven

👶💪🇪🇸 Buen sabor de boca nos llevamos de la #VueltaBurgos -pese a la lesión de @muehlberger_94; get well soon mate!-, con el arrojo de @johanjacbs, el talento de @gonzaloserrano9 y, hoy en especial, un estupendo Einer Rubio en Neila. Crónica final y 📸 @PhotoGomezSport ↓↓