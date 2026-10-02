El City tenía plazo hasta este viernes para recurrir la decisión, pero el club confirmó que presentó la apelación el jueves a las 7:00 p. m., hora local . La Premier League también confirmó posteriormente que recibió el recurso.

Manchester City presentó oficialmente su apelación contra el fallo de la comisión reguladora independiente de la Premier League , que lo declaró culpable de casi todos los cargos relacionados con supuestos incumplimientos de las normas financieras del campeonato.

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Manchester City no se rinde: apeló el fallo de la comisión en la Premier League

Ahora, un nuevo panel será designado por el panel judicial de la Premier League para revisar el caso. Sin embargo, las reglas establecen que la apelación no supone repetir de cero todo el proceso, sino que estará limitada a revisar la decisión adoptada por la comisión independiente.

El club mantiene una posición contundente frente al fallo y asegura que existen elementos suficientes para intentar revertirlo. “La firme posición del club es que, por múltiples motivos, la opinión contiene errores materiales claros de derecho, principio y hecho, y es insegura”, señaló Manchester City en su comunicado.

El equipo agregó que se considera “inocente de las acusaciones” formuladas por la Premier League y aseguró contar con un “cuerpo integral de pruebas irrefutables” para respaldar sus argumentos.

Un proceso que puede tardar meses o incluso años

De acuerdo con las normas de la Premier League, la audiencia de apelación debe celebrarse dentro de las 12 semanas siguientes a la presentación del recurso, mientras que la decisión deberá conocerse como máximo 30 días después de que concluya dicha audiencia.

Sin embargo, el volumen del expediente puede convertir el proceso en un asunto mucho más extenso. El índice del conjunto de documentos del caso alcanza las 750 páginas, según el análisis citado, por lo que no está claro si podría concederse tiempo adicional.

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La comisión independiente llegó a su decisión después de un procedimiento que se prolongó durante casi dos años. Manchester City fue declarado culpable de casi todos los cargos relacionados con las normas financieras de la liga, entre ellos acusaciones de “pagos ficticios”, además de inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costos por más de 900 millones de libras esterlinas.

Por ahora, las sanciones todavía no han sido determinadas y todas las posibilidades permanecen sobre la mesa.

¿Qué puede pasar con la apelación?

El análisis jurídico citado plantea que no será sencillo modificar las conclusiones de la comisión, especialmente en lo relacionado con los hechos establecidos durante el proceso. El abogado deportivo Alex Goodchild explicó que resulta generalmente difícil revertir las conclusiones de hecho porque la comisión original tuvo acceso directo a las declaraciones de los testigos.

No obstante, una decisión podría ser dejada sin efecto si el panel de apelación determina que existió un error material de derecho que pudo afectar la decisión final o que el procedimiento fue injusto.

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Además, el proceso podría prolongarse mucho más allá de esta primera apelación. Según el abogado Fred Snowball, las reglas contemplan posteriormente la posibilidad de un arbitraje y, después, no se puede descartar un desafío ante los tribunales. Por esa razón, una resolución definitiva del caso podría tardar años si el Manchester City utiliza todas las vías legales disponibles.

Mientras tanto, la Federación Inglesa de Fútbol señaló que la decisión tiene “implicaciones significativas para la integridad del juego” y afirmó que está estudiando el fallo y sus consecuencias para determinar las acciones que correspondan.

Manchester City, por su parte, aseguró que continuará respetando el debido proceso y que está limitado en cuanto a lo que puede revelar públicamente mientras todas las actuaciones permanezcan abiertas.

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