Nairo se queda sin último baile en las grandes: Movistar no lo llevaría a la Vuelta a España

Nairo Quintana, este año cuando quedó campeón de la Vuelta a Asturias 2026. Foto: EFE - Paco Paredes

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Nairo Quintana no estaría en la próxima edición de La Vuelta a España. Según información publicada por medios españoles, entre ellos el diario AS, Movistar Team habría decidido dejar al colombiano por fuera del grupo de ocho corredores que disputará la última gran vuelta de la temporada, una noticia inesperada teniendo en cuenta que el campeón de la carrera en 2016 apuntaba a despedirse del ciclismo compitiendo nuevamente en territorio español.

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La ausencia resulta todavía más sorpresiva porque hasta hace pocos días la presencia de Quintana parecía encaminada. Luisa Ríos, manager del ciclista de 36 años, aseguró hace apenas diez días en una entrevista que uno de los grandes objetivos del colombiano para su temporada de despedida era precisamente competir en España.

“Nairo quiere hacer muy bien La Vuelta a España y buscar una etapa”, señaló entonces. Sin embargo, de acuerdo con la información conocida este lunes, el colombiano no estaría dentro del ocho definitivo elegido por Movistar.

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La decisión todavía podría tener algún giro, pues la conformación final del equipo puede presentar novedades de última hora después de las carreras del fin de semana.

Por ahora, sin embargo, el panorama deja a Quintana ante la posibilidad de quedarse sin la despedida que esperaba en una de las tres grandes del ciclismo mundial y, especialmente, en una carrera que ocupa un lugar central en su trayectoria: La Vuelta a España, la misma que conquistó en 2016.

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