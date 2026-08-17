Jorge Carrascal tuvo una destacada actuación con Flamengo: un gol y dos asistencias

Jorge Carrascal controla el balón este miércoles 12 de agosto de 2026, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Cruzeiro y Flamengo en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, Brasil. Foto: EFE - Joao Guilherme

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Jorge Carrascal brilló este domingo 16 de agosto de 2026 con la camiseta de Flamengo. El cartagenero asistió dos veces y anotó un tanto en la victoria 5-1 de su equipo frente a Mirassol por la fecha 23 del Brasileirão. Carrascal fue el mejor calificado por 365 Scores con 10,0, jugando los 90 minutos del duelo.

Con esto, el club carioca, cuatro veces campeón de la Copa Libertadores, se mantiene como escolta del líder de la liga de Brasil y prepara su juego de vuelta de los octavos de final de ‘La Gloria Eterna’ contra Cruzeiro. Además, el colombiano sigue haciendo puntos para tener más minutos en la selección.

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¿Cómo va Flamengo en el Brasileirão?

El conjunto de Río de Janeiro ocupa la segunda posición de la tabla con 45 puntos, tres menos que Palmeiras, que comanda la liga. Eso sí, el cuadro paulista ya jugó su partido, por lo que una victoria lo pondría primero.

Muy de cerca, en la tercera posición, lo sigue Athletico Paranaense con 41 unidades, el cual también ya disputó su partido de la fecha 23. Eso sí, aún es muy pronto para dar un veredicto, pues restan todavía 15 jornadas.

Además, como cada año, la prioridad de Flamengo es la Copa Libertadores. Ese es el objetivo del equipo brasileño que pasó de tener un título en más de 20 años de historia a ganar tres en un lapso de menos de 10 años.

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¿Cuándo vuelve a jugar Flamengo?

El ‘Fla’ volverá a la acción el miércoles 19 de agosto de 2026 cuando enfrente a Cruzeiro por la vuelta de los octavos de final de la Libertadores. La serie marcha 1-1 con una ligera ventaja para los de Río por su condición de local.

Adicionalmente, Cruzeiro y Flamengo volverán a cruzarse, pero esta vez por el Brasileirão. Será el sábado 22 de agosto en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, en el estadio de Minas Gerais, una población muy futbolera.

Habrá que ver si el club de Jorge Carrascal logra sacar ventaja, primero en el Maracaná y segundo de visitante para seguir en punta de los pies por el campeonato brasileño. Un doblete que consiguió en 2025 con Filipe Luis.

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