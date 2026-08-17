Mario Alberto Yepes organiza partido benéfico por las víctimas del terremoto en Colombia

El jugador colombiano Mario Alberto Yepes saluda durante el partido de Capitanes Legendarios en su despedida en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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‘Levantemos a Colombia’. Así nombró Mario Alberto Yepes esta iniciativa de reunir futbolistas, hinchas, empresas y buenos corazones alrededor de un partido benéfico por los damnificados del terremoto en Colombia. A la fecha, se cuentan 298 fallecidos por cuenta del sismo de magnitud 7,4 en el país.

El encuentro para reunir recursos para reparar los daños que dejó la tragedia se llevará a cabo el próximo 21 de agosto de 2026 en el estadio El Campín. Aunque la nómina de estrellas todavía no está confirmada, uno de los cracks que harán parte de esta noble causa es el delantero Radamel Falcao García.

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Manos a la obra, Colombia

“Esta vez no vamos a jugar por tres puntos, por una clasificación, por un título o por una copa. Vamos a jugar por el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse”, declaró Yepes en el video promocional de Instagram.

El exfutbolista también recalcó que la totalidad de los ingresos del evento se destinarán a ayudar a las familias y comunidades afectadas. Chocó, Manizales, Cali y Pereira fueron de las poblaciones más golpeadas.

Colombia se unió de una manera extraordinaria para atender esta emergencia. Ahora debemos seguir uniéndonos para reconstruirnos", añadió el capitán de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.

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