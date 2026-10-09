Nairo Quintana y Chris Froome se reencontraron en Cartagena: video del emotivo abrazo

Cartagena fue escenario de un reencuentro cargado de historia para el ciclismo mundial. Nairo Quintana recibió con un emotivo abrazo a Chris Froome , el británico con el que protagonizó varios duelos memorables en el Tour de Francia, la Vuelta a España y otras competencias del calendario internacional. La escena se produjo en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, donde el exciclista colombiano esperaba a una de las grandes figuras invitadas al Gran Fondo Nairo Fest 2026.

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Froome llegó este jueves a la capital de Bolívar y fue recibido por los medios de comunicación, pero también por Quintana, con quien compartió algunas de las batallas más recordadas del ciclismo de la última década. El abrazo entre ambos se convirtió en una imagen especial en la antesala del evento que se desarrollará del 9 al 11 de octubre y que reunirá a deportistas internacionales, aficionados y amantes de las bielas.

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“Estoy muy orgulloso de estar aquí, muy feliz de estar en esta ocasión, una gran ocasión para Nairo y para poder compartir este momento especial con él y con tantos fanáticos aquí en Colombia”, expresó el británico a su llegada.

El ganador de cuatro ediciones del Tour de Francia también manifestó su cariño por el país y destacó la manera en que los colombianos viven el ciclismo, una pasión que ha acompañado la trayectoria de figuras como Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán.

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El abrazo de Nairo Quintana y Chris Froome: dos protagonistas del ciclismo mundial

El encuentro entre Quintana y Froome tiene un significado especial por la rivalidad deportiva que construyeron durante años en las principales carreras del mundo. El colombiano fue dos veces subcampeón del Tour de Francia, en 2013 y 2015, y terminó tercero en 2016, ediciones en las que se midió con los mejores corredores del pelotón internacional.

Froome, por su parte, conquistó cuatro veces la ronda francesa y también fue protagonista de grandes batallas en la Vuelta a España. Los dos pedalistas representaron a generaciones que marcaron una época en las grandes vueltas y que mantuvieron a los aficionados atentos a sus enfrentamientos en la montaña.

¡Chris Froome llega a La Heroica! Una figura mundial del ciclismo aterriza en Colombia para ser parte de una experiencia que promete quedar en la historia del Gran Fondo Nairo. 🤩🇨🇴👏 https://t.co/fCQblO92v1 — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) October 9, 2026

Ahora, lejos de la tensión de la competencia, ambos compartieron un momento de cercanía en Cartagena, en una ocasión especial para Quintana, quien se despidió del profesionalismo el pasado fin de semana en el Giro de Emilia, en Italia.

El colombiano, de 36 años, calificó su trayectoria con un “balance 10 de 10” en una entrevista con la agencia AFP y destacó que sus resultados superaron las expectativas que tenía al comenzar su carrera. Entre sus mayores logros están los títulos del Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016, además de sus tres podios en el Tour de Francia.

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Cartagena recibe a las estrellas del Nairo Fest 2026

La llegada de Froome se suma a la de otras figuras internacionales, entre ellas Egan Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, y el español Joaquim Rodríguez, conocido como ‘Purito’. Bernal destacó la influencia de Quintana en su carrera y lo calificó como un referente que permanecerá en la historia del ciclismo.

Para este viernes se espera el arribo de Rigoberto Urán y Óscar Sevilla, quienes se unirán a los invitados del evento.

La programación del Nairo Fest contempla carreras de running de 5K, 10K y 21K, actividades de ciclismo de montaña, Nairo Kids y la apertura de Mundo Nairo en el Centro de Convenciones. El domingo 11 de octubre se disputarán las modalidades Gran Fondo, Medio Fondo y Retador, con recorridos que conectarán a Cartagena con distintos municipios de Bolívar.

En medio de las actividades, el abrazo entre Nairo Quintana y Chris Froome dejó una de las postales más especiales de la previa: dos rivales históricos que volvieron a encontrarse, esta vez para compartir con los aficionados colombianos y celebrar una trayectoria que dejó huella en el ciclismo internaciona

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