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“No quedé en deuda al no ganar el Tour, di todo lo que tenía”: Nairo Quintana, en entrevista

Después de casi dos décadas de actividad profesional, el boyacense pone punto final a su carrera este fin de semana en Cartagena. En la capital de Bolívar, donde se celebra su Gran Fondo, el ahora exciclista habló en exclusiva con El Espectador sobre sus hitos y principales recuerdos. Además, habló del futuro del ciclismo en Colombia tras la salida de la camada que él lideró y cambió la historia del deporte en nuestro país.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Nairo Quintana, en entrevista con El Espectador.
Nairo Quintana, en entrevista con El Espectador.

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A Nairo Quintana le bastó reencontrarse con Chris Froome en Cartagena para medir el paso del tiempo. La escena ocurrió el viernes, durante la presentación de su Gran Fondo, ante la mirada de sus más fieles seguidores. Allí confesó la enorme felicidad de tener a su lado al hombre que le amargó tantas tardes en la montaña. Frente a frente, libraron batallas que llenaron periódicos y parrillas de noticieros, pero al final del camino volvieron a encontrarse como dos viejos amigos. “Todo quedó ahí, en esas carreteras”, confesó, nostálgico, el…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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