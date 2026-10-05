“No es el último Gran Fondo, es el último Fondo con Nairo como profesional”: Luisa Ríos

El colombiano Nairo Quintana en la Vuelta Ciclista a Asturias 2026. Foto: EFE - Paco Paredes

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Cada ciclista alzaba su cicla de forma vertical, estas parecían un caballo parado en dos patas. Hombro con hombro, los pedalistas formaban dos hileras que se miran de frente, haciendo un pasillo que se proyectaba a lo largo de la calle. Las llantas delanteras quedaban levantadas y giraban y giraban, y giraban en el aire.

En medio de ese pasillo apareció Nairo Quintana. Sonreía y miraba a izquierda y derecha: contemplaba el rodar de ese que fue su material de trabajo por tantos años y a aquellos colegas que lo acompañaron por tantos caminos. El colombiano también llevaba la cicla en alto, casi a la altura de su 1,67 metros: la punta más alta de la llanta que apuntaba al cielo alcanzaba prácticamente la misma altura que él. Vestía una camiseta blanca con el logo del Movistar Team en el centro y un casco rosado.

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Quintana cruzaba así el pasillo de honor que le hicieron sus colegas en el Giro de Emilia. El colombiano le ponía punto final a una carrera de 17 años sobre la bicicleta, después de haber recorrido un camino que comenzó en 2009 con el equipo Boyacá es para Vivirla. Luego de ahí llegaron los grandes triunfos: en 2014 conquistó el Giro de Italia, convirtiéndose en el primer colombiano y latinoamericano en ganarlo, y en 2016 se coronó campeón de la Vuelta a España; además de tres podios en el Tour de Francia.

Ahora, después de ese último capítulo como profesional, el ciclismo colombiano —y el mundial— se preparan para volver a encontrarse con el boyacense, pero esta vez en otro escenario. Cartagena será la sede de la octava edición del Gran Fondo Nairo Quintana, un evento que este año buscará convertirse en algo más que una rodada. “Vamos a hacer una gran fiesta, una despedida, enalteciendo todos esos triunfos y lo que nos puso a Colombia en el mundo ante el ciclismo”, explicó Luisa Ríos Valencia, mánager de Nairo Quintana y directora del Gran Fondo.

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🥹 ESPECTACULAR.



Así se retira Nairo Quintana del ciclismo profesional.



El verdadero sinónimo del ciclismo colombiano.



17 temporadas en la élite.



¡Se despide el más grande de #Colombia ! pic.twitter.com/yk2GvziOCe — Nicolás Cadena (@nicocadena_) October 3, 2026

La intención, según contó Ríos, será convertir el evento en un festival alrededor del ciclismo, el deporte y la figura de Quintana. “Lo que queremos este año con el Gran Fondo Nairo Quintana es que sea un festival en el que puedan rodar quienes les encanta rodar y correr a los que les encanta correr”. La programación también incluirá a niños, corredores y aficionados que quieran compartir con el único colombiano en ganar la Vuelta a España.

La celebración tendrá además un significado especial para Quintana. El Gran Fondo nació en 2018 como “una rodada de amigos”, después de que los aficionados le preguntaran a Nairo cuándo podrían salir a pedalear con él. Desde entonces, el evento fue creciendo hasta alcanzar miles de participantes. “Significa darle gracias a un país y a esa afición que tanto lo ha apoyado en las buenas y en las malas”, dijo Ríos.

Por eso, Cartagena y Bolívar fueron escogidos como escenario para esta edición. La organización buscó una ciudad con capacidad para recibir a visitantes de Colombia y del exterior, pero también un lugar que exaltara la belleza del país. “Queremos mostrar la grandeza de Colombia. Que la gente del exterior vea que este país es bonito, seguro”. La ruta, además, llevará a los participantes por municipios de Bolívar que habitualmente no son parte de los recorridos turísticos tradicionales, en un trayecto que buscará conectar el mar con el río Magdalena y el canal del Dique.

Y aunque la imagen principal será la de miles de bicicletas rodando por las carreteras de Bolívar, el Gran Fondo 2026 tendrá mucho más. “Quiero aclarar que no es el último Gran Fondo, es el último Fondo con Nairo como profesional”. La organización ya prepara una nueva edición para 2027, pero esta tendrá el componente irrepetible de ser la primera gran celebración de Nairo después de cerrar su carreracomo ciclista profesional.

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Del Giro 2014 a la Vuelta 2016, pasando por tres podios en el Tour. 💙

Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional con el @movistar_team, el equipo con el que llegó a lo más alto.

Gracias por tanto, Nairo. 🙌 pic.twitter.com/jc3FN4ympE — Movistar España (@movistar_es) October 3, 2026

Por eso, la cita también reunirá a algunos de los nombres que marcaron una época en el ciclismo internacional y que compitieron junto a Nairo Quintana: estarán Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán y Joaquim “Purito” Rodríguez, figuras que compartirán con los aficionados durante un fin de semana pensado para celebrar la trayectoria del boyacense y su vínculo con el ciclismo.

El festival comenzará el viernes 9 de octubre con la entrega de kits, una feria comercial, gastronomía y una agenda de contenidos alrededor del ciclismo y Quintana. El sábado 10 será el turno del running, con pruebas de 5, 10 y 21 kilómetros, además de Nairo Kids y una competencia de ciclomontañismo en el Castillo de San Felipe. El domingo 11 llegará el momento central: la gran rodada, con 8.000 ciclistas.

Pero la celebración no terminará cuando los corredores crucen la meta. “Luego de las competencias, al final de la noche serán la premiación y un gran concierto. Tendremos un concierto de cierre, gratis, solamente para la comunidad del Gran Fondo. Cada corredor puede llevar a tres invitados, entonces estamos hablando de un concierto aproximado de 15.000 a 18.000 personas”. Esa es la cifra de personas que el evento espera tener al cierre del festival y la competición.

Así se prepara la despedida de “Nairoman” en Colombia: un fin de semana que irá mucho más allá de las rutas y de las bicicletas para convertirse en una celebración alrededor de la carrera del ciclista más importante en la historia de Colombia y Latinoamérica.

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