Colombia ganó sus primeras medallas en el Panamericano Juvenil de Pesas 2026

El atleta colombiano Yilver Grijalba se adjudicó las medallas de oro en arranque y total de la categoría de los 60 kilogramos este domingo 4 de octubre de 2026. Este fue el primer día del Campeonato Panamericano Juvenil que se desarrolla en Tepic, México, y que se extenderá hasta el jueves 8 de octubre. Este es el segundo evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Una de las últimas paradas antes de los Juegos Olímpicos de 2028.Grijalba comenzó el arranque con un movimiento válido de 115 kilos, pero en el segundo no…

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El atleta colombiano Yilver Grijalba se adjudicó las medallas de oro en arranque y total de la categoría de los 60 kilogramos este domingo 4 de octubre de 2026. Este fue el primer día del Campeonato Panamericano Juvenil que se desarrolla en Tepic, México, y que se extenderá hasta el jueves 8 de octubre. Este es el segundo evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Una de las últimas paradas antes de los Juegos Olímpicos de 2028.



Grijalba comenzó el arranque con un movimiento válido de 115 kilos, pero en el segundo no consiguió los 118. Pese a lo sucedido, el atleta colombiano consiguió un intento de 119 kg que lo ubicó en el primer lugar de la modalidad. Lo siguió en el segundo lugar del podio el ecuatoriano Jordan Puente con 118 y en la tercera casilla el venezolano José Fuentes con 116 kilos. Una lucha muy pareja por ver quién se quedaba con la medalla de oro en las pesas.

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Colombia, a por la de oro

Pasando al envión, el colombiano tuvo dos levantamientos correctos de 142 y 145 kg. Este último resultado lo ubicó segundo, a dos kilos de los 147 de José Fuentes. Teniendo en cuenta los dos movimientos, Grijalba subió a lo más alto del podio en el total gracias a un acumulado magistral de 264 kilogramos.



Las tres siguientes preseas de la jornada fueron obra de Santiago Rincón en los 65 kg juveniles. El colombiano fue subcampeón absoluto de la categoría, donde comenzó su participación con registros válidos de 115, 120 y 124 kilos en el arranque; este último lo ubicó en el segundo lugar de la competencia.

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Colombia, campeón panamericano

En el envión, el colombiano registró un intento válido con peso de 150 kilogramos. Gracias a sus 124 kilos en el arranque y 150 en envión, Rincón obtuvo el segundo puesto del total gracias al acumulado de 274 kg. El campeón absoluto de la categoría fue el venezolano Lissandro Rivero con 279 en el total.



La primera jornada del certamen también contó con la participación de Yalena Valdiris en los 49 kilogramos en la categoría juvenil. La deportista colombiana registró como mejor intento 63 kilos en el arranque y 81 en el envión para 144 en total. Finalizó en la cuarta posición general de la categoría.

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Medallas de Colombia en los Panamericanos Juvenil

Preseas doradas

Yilver Grijalba | Arranque 60 kilogramos juvenil

Yilver Grijalba | Total 60 kilogramos juvenil

Metales de plata

Yilver Grijalba | Envión 60 kilogramos juvenil

Santiago Rincón | Arranque 65 kilogramos juvenil

Santiago Rincón | Envión 65 kilogramos juvenil

Santiago Rincón | Total 65 kilogramos juvenil

Después de lo sucedido en la primera jornada, la actividad del certamen internacional continuará este lunes 5 de octubre de 2026 con las siguientes categorías femeninas: 53, 57 y 69 (grupo B) kilogramos. Por su parte, la actividad masculina contempla las categorías de los 70 y 75 kilogramos.

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