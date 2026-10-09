Nueve colombianos correrán el Giro de Lombardía 2026: fecha, hora y TV en vivo

La principal novedad para Colombia es la ausencia de Egan Bernal. El campeón del Tour de Francia de 2019 estaba preinscrito para la carrera, pero finalmente…

El ciclismo colombiano tendrá una nutrida representación en el Giro de Lombardía, una de las cinco monumentos del ciclismo mundial y una de las pruebas más importantes del cierre de temporada. La competencia reunirá a varios de los mejores corredores del pelotón internacional en un recorrido montañoso de 239 kilómetros , en el que la resistencia y el desgaste acumulado serán determinantes.

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La principal novedad para Colombia es la ausencia de Egan Bernal. El campeón del Tour de Francia de 2019 estaba preinscrito para la carrera, pero finalmente fue descartado por el Netcompany Ineos. El año pasado, el zipaquireño fue el mejor colombiano de la prueba, al terminar en la octava posición, a 4 minutos y 16 segundos del esloveno Tadej Pogačar.

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Los nueve ciclistas colombianos en el Giro de Lombardía 2026

Santiago Buitrago, corredor del Bahrain Victorious, liderará la representación nacional en territorio italiano. El bogotano será una de las cartas colombianas para buscar un resultado destacado en una carrera que favorece a los escaladores y a los ciclistas capaces de responder a los ataques en los puertos decisivos.

La delegación colombiana estará integrada por:

Santiago Buitrago: Bahrain Victorious.

Bahrain Victorious. Edward Cruz: Bardiani CSF 7 Saber.

Bardiani CSF 7 Saber. Martín Santiago Herreño: Bardiani CSF 7 Saber.

Bardiani CSF 7 Saber. Juan Felipe Rodríguez: EF Education.

EF Education. Einer Rubio: Movistar Team.

Movistar Team. Juan Guillermo Martínez: Picnic PostNL.

Picnic PostNL. Germán Darío Gómez: Polti VisitMalta.

Polti VisitMalta. Harold Tejada: XDS Astana.

XDS Astana. Sergio Higuita: XDS Astana.

La presencia de estos nueve corredores representa una nueva oportunidad para el ciclismo nacional en una de las citas más prestigiosas del calendario internacional. El reto será mantenerse en la pelea durante una jornada que suele seleccionar a los aspirantes al título en los ascensos finales.

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Estos serán los escarabajos en el quinto monumento de la temporada ⬇️https://t.co/53ZDCy7ooC — Diego Rueda (@diegonoticia) October 9, 2026

Así será el recorrido del Giro de Lombardía: 239 kilómetros y nueve puertos

La edición de 2026 tendrá un recorrido de 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, con nueve puertos de montaña categorizados. La dureza del trazado pondrá a prueba a los escaladores y a los corredores que todavía tengan fuerzas después de una larga temporada.

Uno de los puntos determinantes será el ascenso a Civiglio, una subida de 4,1 kilómetros con una pendiente media del 9,8 %. Su exigencia puede marcar diferencias importantes entre los favoritos antes del desenlace de la competencia.

El desgaste acumulado durante el año y el rendimiento en las últimas carreras también serán factores clave. En una prueba de estas características, la capacidad para administrar las fuerzas y responder en los momentos decisivos puede ser tan importante como la condición física.

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Giro de Lombardía 2026?

Entre los principales candidatos al título aparecen Giulio Ciccone, Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Thomas Pidcock, Brandon McNulty, Christian Scaroni y Paul Seixas. En un segundo grupo de aspirantes figuran Santiago Buitrago, Ben Healy, Enric Mas, Thymen Arensman, Mikel Landa, Davide Piganzoli y Tobias Halland Johannessen. El colombiano buscará aprovechar las características del recorrido para competir frente a algunos de los nombres más destacados del pelotón internacional.

Colombia tiene un antecedente importante en esta carrera: Esteban Chaves es el único representante nacional que ha conquistado el Giro de Lombardía, tras imponerse en 2016. Diez años después, la delegación buscará volver a ser protagonista en una competencia que históricamente ha exigido lo mejor de los escaladores.

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🇮🇹 Sezonun son anıt yarışı Il Lombardia, cumartesi günü Bergamo-Como arasında koşuluyor.



⭐ Tadej Pogačar'ın yokluğunda gözler genç yıldızlarda: Paul Seixas, Civiglio yokuşunda Isaac Del Toro ve Remco Evenepoel karşısında favori olarak öne çıkıyor.



🚴‍♂️ Giro di Lombardia'da yeni… — Eurosport TR (@Eurosport_TR) October 9, 2026

¿A qué hora es el Giro de Lombardía 2026 y dónde verlo en Colombia?

La carrera se disputará este sábado 10 de octubre y será transmitida por DSports para el continente. Según el horario previsto, la competencia comenzará a las 4:00 a. m. y finalizará entre las 9:30 y las 10:00 a. m., hora colombiana.

Los aficionados podrán seguir la actuación de los nueve ciclistas nacionales en una jornada que pondrá el broche a una de las grandes citas del calendario de clásicas y en la que Colombia tendrá en Santiago Buitrago una de sus principales esperanzas para luchar por un resultado destacado.

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