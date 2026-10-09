Hugo Rodallega habló de su futuro en Santa Fe: quiere renovar por dos años

Aunque en algún momento expresó su deseo de retirarse en Deportes Quindío, club en el que comenzó su carrera profesional, el panorama actual es diferente. Rodallega dejó claro que su prioridad es Santa Fe, equipo en el que se siente cómodo y con el que espera seguir compitiendo al máximo…

El futuro de Hugo Rodallega en Independiente Santa Fe comenzó a generar preguntas ante la cercanía del final de su contrato. Sin embargo, el atacante salió al paso de las versiones sobre su supuesta salida y aseguró que no sabe de dónde surgió esa información.

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Aunque en algún momento expresó su deseo de retirarse en Deportes Quindío, club en el que comenzó su carrera profesional, el panorama actual es diferente. Rodallega dejó claro que su prioridad es Santa Fe, equipo en el que se siente cómodo y con el que espera seguir compitiendo al máximo nivel.

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"Es totalmente falso que me quiera ir de Santa Fe, no sé de dónde salió esa noticia. Me sorprendí ayer que algunos canales estuvieran asegurando que yo me iba. Lo que sí es cierto es que termino mi contrato en diciembre y que en algún momento he dicho que quiero terminar la carrera con la camiseta del Deportes Quindío, pero hoy la prioridad es Santa Fe", dijo el delantero.

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“Es totalmente falso. No sé de dónde salió esta noticia. Hasta yo me sorprendí cuando la vi (…) Mi intención es quedarme”.



📌 Hugo Rodallega 🌟 desmiente el rumor sobre su salida de @SantaFe 🇮🇩. pic.twitter.com/zniRPJZK6Z — Miguel París (@SoyMiguelParis) October 9, 2026

Hugo Rodallega quiere renovar su contrato con Santa Fe

El delantero manifestó su intención de continuar en el conjunto cardenal y reveló que le gustaría extender su vínculo, preferiblemente por dos años más. "Si yo pudiera renovar mi contrato, que sea por dos años. Ojalá se pueda hablar del tema de la renovación, es algo que dependerá del cuerpo técnico y de la directiva. La intención es quedarme".

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Rodallega también destacó la importancia de su entorno familiar en esta decisión. El futbolista aseguró que se siente feliz en el club y que su familia está contenta en Bogotá, razones que fortalecen su deseo de permanecer en el equipo.

Su intención es seguir aportando dentro de la cancha, construir una historia con Santa Fe y mantener la ambición de luchar por nuevos títulos. Por ahora, su continuidad dependerá de las conversaciones que se adelanten con los responsables del proyecto deportivo.

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🎙️🦁 Hugo Rodallega desmiente los rumores sobre su salida al #DeportesQuindío



“Es totalmente falso. No sé de dónde salió la noticia, hasta yo me sorprendí cuando la sacaron. Mi intención es quedarme”



“Si es cierto que mi contrato termina en diciembre y que dije que me gustaría… — Nicolás Cadena (@nicocadena_) October 9, 2026

El título que Hugo Rodallega quiere ganar antes de irse de Santa Fe

El atacante también se refirió a la posibilidad de abandonar algún día la institución cardenal. Aunque actualmente su deseo es renovar, dejó claro que, si llega el momento de despedirse, le gustaría hacerlo después de conquistar otro título con Santa Fe.

"Mi intención es quedarme, ya veremos qué pasa. No sé de dónde lo sacaron, lo aseguran sin ningún argumento. Es sorprendente, pero son cosas que hay que saberlas manejar. Acá es mi casa, estoy cómodo, mi familia es feliz, estoy disfrutando de una etapa de mi carrera en la que he vivido momentos tan bonitos con Santa Fe, por la historia que se ha construido y se viene construyendo, para volver a pelear el título".

De esta manera, Rodallega les envió un mensaje a los hinchas sobre sus intenciones de cara al futuro. Con su contrato vigente hasta diciembre, el goleador espera que su historia con el equipo bogotano tenga nuevos capítulos y que estos estén acompañados de más celebraciones.

Mientras se define su renovación, el mensaje del delantero es claro: quiere quedarse en Santa Fe, seguir haciendo historia y pelear por más campeonatos con la camiseta cardenal.

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