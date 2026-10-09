El conjunto azul se había adelantado en el marcador con un gol de…

Millonarios volvió a dejar escapar puntos en el cierre de un partido y Alberto Gamero terminó con preocupaciones en varios aspectos del juego. El empate 1-1 con Fortaleza, por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026, no solo dejó al equipo embajador con la frustración de una victoria que parecía asegurada, sino que también reavivó las dudas del entrenador sobre el arbitraje, especialmente por una acción que involucró a Chaverra y que, según él, debió ser revisada por el VAR.

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Alberto Gamero, molesto con el VAR tras el empate de Millonarios: “Ahora sí me preocupé”

El conjunto azul se había adelantado en el marcador con un gol de Rodrigo Ureña al minuto 88, pero Ítalo Montaño encontró el empate en el tiempo agregado, al 90+3, después de una desconcentración defensiva. Gamero reconoció que sus dirigidos no supieron conservar la ventaja, aunque señaló que la expulsión de uno de sus jugadores también influyó en el desarrollo del compromiso.

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Gamero cuestionó la actuación del VAR

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador dejó claro que una de sus principales inquietudes está relacionada con la decisión arbitral que terminó con la expulsión de Chaverra. Gamero aseguró que revisó la jugada y que incluso buscó una explicación directamente con el jugador.

“Con lo que vi esta vez me preocupé. Vi la acción de Chaverra, lo llamé a preguntarle si eso que vi yo fue lo que pasó”, manifestó el técnico, quien sostuvo que el futbolista no golpeó a su rival.

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“Ellos eran compañeros en La Equidad y por eso lo tocó, no le pegó. Lo raro es el VAR, no lo llamó. Fui al video y llamé a Chaverra a ver qué había pasado”, agregó.

🫢 Según el DT de Millonarios, Alberto Gamero, Chaverra no agredió a nadie anoche, dio a entender que ‘solo’ estaba de "bromas" con el jugador de Fortaleza y que eran amigos de antes. "Lo tocó, no le pegó". También habló del error arbitral vs Barranquilla. https://t.co/wggkXmtFdZ — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) October 9, 2026

La molestia de Gamero no se limitó a lo sucedido frente a Fortaleza. El entrenador también recordó la polémica que, a su juicio, se presentó en el partido de Copa disputado en Barranquilla, del que Millonarios salió eliminado.

“Del penal de Barranquilla no quise hablar porque quedamos eliminados y entonces iban a decir que Gamero estaba buscando excusas, pero ustedes lo vieron; es increíble que a Millonarios, el equipo más grande del fútbol colombiano, no le pongan VAR para un partido de esos”, afirmó.

El entrenador reconoció que el tema le genera preocupación y explicó que no quiere profundizar en sus cuestionamientos por las posibles consecuencias disciplinarias.

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“No me gusta hablar de eso porque voy a salir sancionado y es lo que menos quiero”, señaló.

Además, reveló que Rodrigo Ureña ya le había preguntado si el cuerpo técnico debía pronunciarse sobre las decisiones arbitrales. “Los árbitros siguen pitando y nosotros seguimos expulsados. No vi de dónde le podían sacar una roja a Chaverra y no entiendo por qué no fue revisada”, lamentó.

Autocrítica por el empate con Fortaleza

Más allá de las quejas por el arbitraje, Gamero reconoció que Millonarios tuvo responsabilidad directa en el resultado. El equipo consiguió la ventaja en los últimos minutos, pero no logró sostenerla ante un rival que encontró el empate en la última acción del encuentro.

“No es solo la definición, sino la concentración en la parte defensiva. Un partido duro, por momentos de ida y vuelta, y conseguimos el gol casi al final, pero por una desconcentración nos empataron. Son detalles que marcan mucho”, explicó.

El técnico también enumeró los errores que, en su opinión, terminaron costándole la victoria a su equipo: “Marcamos el gol y nos expulsan un jugador injustamente; tras eso cometemos el error de dejar cabecear para una segunda jugada y, segundo, en dejar centrar. No fuimos capaces de sostener el 0-1 y nos empatan en el último minuto”.

⚽😎 ¡GOL DE FORTALEZA AL 90+2! ¡Montaño puso el 1-1 contra Millonarios! #LALIGAxWIN https://t.co/ajVpaHHxii — Win Sports (@WinSportsTV) October 9, 2026

Gamero también reconoció que Millonarios perdió capacidad ofensiva durante el segundo tiempo. Aunque esperaba generar más opciones de gol, consideró que las modificaciones le dieron nuevas alternativas al equipo.

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“En el segundo tiempo tuvimos menos llegadas. En el frente de ataque teníamos 11 goles y uno se ilusiona, uno cree que puede haber opciones, pero no las tuvimos claras. Con las entradas de Silva y Ruiz tuvimos un par de llegadas más claras”, indicó.

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Sobre los cambios, explicó que Juan Guillermo Cuadrado tenía previsto jugar entre 65 y 70 minutos, pues terminó agotado. También destacó el ingreso de Ruiz y Silva, al considerar que ambos aportaron nuevas posibilidades en ataque.

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Millonarios todavía sueña con el título

Pese al resultado y a las dificultades que ha identificado en el funcionamiento del equipo, Gamero defendió la actitud de sus dirigidos y reiteró que el objetivo es clasificar a los cuadrangulares semifinales y llegar a esa instancia en mejores condiciones.

“Vi un equipo comprometido. Enfrentamos a un buen equipo, con posesión y dinámica; así como ellos tuvieron posibilidades, nosotros también las tuvimos. Fue un partido de ida y vuelta. No podemos meternos con la actitud, le vi actitud al grupo y planificamos el partido”, sostuvo.

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El entrenador insistió en que el empate representa la pérdida de dos puntos, especialmente después del trabajo realizado para contrarrestar las fortalezas de Fortaleza en el juego aéreo y la pelota quieta.

“Veo un equipo que quiere y vamos a pelear por el título. Buscaremos la clasificación y ojalá se nos dé, estamos convencidos de ello”, afirmó.

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