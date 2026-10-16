 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Óscar Sevilla: El “Macho” de 50

Con cinco décadas de vida y más de 15 en el pelotón colombiano, el español Óscar Sevilla firmó una temporada más con el Team Medellín y disputará una nueva edición del Clásico RCN.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
Con cinco décadas de vida y más de 15 en el pelotón colombiano, el español Óscar Sevilla firmó una temporada más con el Team Medellín y disputará una nueva edición del Clásico RCN.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Antes de venir a Colombia por primera vez, la madre de Óscar Sevilla ya había escuchado de todo. Que si la guerrilla, que si un secuestro, que si un accidente, que mataron a fulano. Las amigas le preguntaban lo mismo: ¿qué hace tu hijo en un país tan peligroso? Y ella, desde España, sufría por él.

“El Macho” (apodo de cariño que recibió en Colombia) llevaba poco tiempo en el país y no quiso discutir con las noticias. Convenció a su madre de que viniera y se convirtió en lo que él mismo llama “un buen embajador”: la llevó a la costa Caribe, a…

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

ciclismo Colombiano

Clásico RCN

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Óscar Sevilla

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido