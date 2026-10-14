El cierre de la pista confirmó el dominio colombiano en el certamen, con un balance de 13 medallas de oro, ocho de plata y…

La bandera de Colombia volvió a ondear en lo más alto del patinaje de velocidad mundial. La delegación nacional terminó las competencias de pista de los World Skate Games Asunción 2026 con una cosecha de tres medallas de oro y tres de plata en la última jornada , liderada por Kollin Andrea Castro Mosquera, quien batió dos récords mundiales durante el campeonato y se convirtió en una de las grandes figuras de la competencia.

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Colombia impuso su ley en el patinaje de velocidad: récords mundiales y dominio en Asunción

El cierre de la pista confirmó el dominio colombiano en el certamen, con un balance de 13 medallas de oro, ocho de plata y cuatro de bronce. Italia ocupa el segundo lugar del medallero, con cinco títulos y tres preseas plateadas, mientras que China Taipéi completa el podio provisional con tres oros, tres platas y cinco bronces.

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La actuación nacional tuvo como punto más alto la exhibición de Kollin Castro en los 1.000 metros sprint y en los relevos de 3.000 metros sénior damas, además de los triunfos del equipo juvenil en esta última prueba. Colombia también sumó tres medallas de plata que redondearon una jornada de protagonismo en las diferentes categorías.

Kollin Castro, récord mundial y tres títulos

Kollin Andrea Castro Mosquera volvió a dejar su nombre en la historia del patinaje de velocidad. La colombiana conquistó el oro en los 1.000 metros y estableció un nuevo récord mundial durante las series clasificatorias, con un registro de 1 minuto, 24 segundos y 751 milésimas (1:24.751).

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La marca le permitió superar el anterior registro de 1:26.172, que pertenecía a la patinadora de China Taipéi Yang Ho-Chen desde el Campeonato Mundial de Ibagué 2021. Castro confirmó su superioridad en la final y se quedó con el título, por delante de la estadounidense Corinne Stoddard, medallista de plata, y de la chilena Catalina Lorca, quien obtuvo el bronce.

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Este fue el segundo récord mundial de la colombiana en las pruebas de pista de los World Skate Games 2026. Antes, en los 500 metros más distancia, había registrado 42.951 segundos, con lo que superó los 43.247 segundos que su compatriota Hellen Montoya mantenía como referencia desde el Mundial de Kaohsiung, Taiwán, en 2015.

La jornada también le entregó a Castro su tercer oro personal en el campeonato. La patinadora integró el equipo colombiano campeón de los relevos de 3.000 metros sénior damas, junto con Gabriela Isabel Rueda, María Ximena Alzate y Yicel Camila Giraldo. China Taipéi consiguió la plata y Francia se quedó con el bronce.

Rueda también alcanzó su tercer título mundial en esta edición, mientras que el triunfo colectivo ratificó la fortaleza de Colombia en las pruebas de relevos.

Las juveniles también subieron a lo más alto

El otro oro colombiano de la jornada llegó en los relevos de 3.000 metros juveniles damas. Manuela Saldarriaga, Manuela Rodríguez, Gisell Alejandra Caicedo y Mariana Bonet Calderón conformaron el equipo que se impuso en la prueba.

La victoria tuvo un significado especial para Bonet Calderón, la integrante más joven de la delegación colombiana, quien celebró su primer título mundial. Ecuador terminó en la segunda posición y obtuvo la plata, mientras que India completó el podio con el bronce.

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Saldarriaga también fue protagonista en las finales individuales. En los 1.000 metros júnior damas consiguió la medalla de plata tras terminar detrás de la italiana Sofía Chiumiento, campeona de la prueba. Wan-Xin Yan, de China Taipéi, ocupó el tercer lugar.

Las otras dos preseas plateadas de Colombia llegaron en los relevos de 3.000 metros júnior varones y sénior varones. En la categoría juvenil, Juan Felipe Silva, Jerónimo Sánchez, Tomás Moncada y Juan Manuel Chaux finalizaron segundos, detrás de China Taipéi, mientras que República Checa se quedó con el bronce.

En la final sénior masculina, Juan Jacobo Mantilla, Kevin Lenis, Santiago Vásquez y Jhon Edward Tascón defendieron los colores nacionales y aseguraron la tercera plata colombiana del día. España conquistó el título mundial y China Taipéi terminó en la tercera posición.

Colombia va por más en las pruebas de circuito

Con las competencias de pista terminadas, Colombia se mantiene como la gran dominadora del patinaje de velocidad en los World Skate Games 2026. Sin embargo, el campeonato todavía tiene pruebas por disputar y la delegación nacional tendrá la oportunidad de aumentar su cosecha.

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El siguiente desafío será en las competencias de circuito, que se desarrollarán sobre la ruta asfáltica de la costanera de Asunción. Allí, Colombia buscará ampliar su ventaja en el medallero antes del cierre definitivo del certamen, previsto para el 18 de octubre con la prueba de maratón.

El balance de la pista deja dos récords mundiales de Kollin Castro, títulos individuales y colectivos, y una nueva demostración del protagonismo colombiano en el patinaje de velocidad. Ahora, el objetivo será trasladar ese rendimiento a las pruebas de circuito y cerrar los World Skate Games con más motivos para celebrar.

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