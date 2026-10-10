La victoria representa el primer Monumento en el palmarés profesional de Seixas, quien sumó su octavo triunfo y cerró la temporada con una actuación que lo consolida como una…

Paul Seixas conquistó el Giro de Lombardía 2026 y escribió una página histórica al convertirse en el ganador más joven de esta prestigiosa clásica , con apenas 20 años y 16 días. El francés del Decathlon-CMA CGM cruzó la meta en Como después de recorrer en solitario los 239 kilómetros de una prueba que puso a prueba a los corredores con 4.662 metros de desnivel acumulado.

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Paul Seixas hizo historia en Lombardía y se convirtió en el ciclista más joven en ganarlo

La victoria representa el primer Monumento en el palmarés profesional de Seixas, quien sumó su octavo triunfo y cerró la temporada con una actuación que lo consolida como una de las grandes figuras emergentes del pelotón internacional. Además, puso fin a la racha de cinco victorias consecutivas de Tadej Pogačar, ausente en esta edición y ganador de las cinco anteriores, entre 2021 y 2025.

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🔻 History rewritten. A 120-year record falls, as Paul Seixas triumphs in Como 🔻 La storia è stata riscritta. Cade un record che durava da 120 anni: Paul Seixas trionfa a Como ⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro #ILombardia presented by @CA_Ita https://t.co/nSDI8G2bPk — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 10, 2026

Con este resultado, el francés superó el registro de precocidad de una carrera que llegó a su edición número 120 y que es conocida como la Clásica de las Hojas Muertas, uno de los cinco Monumentos del calendario ciclístico.

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Enric Mas y Giulio Ciccone completaron el podio en Lombardía

El español Enric Mas fue el principal acompañante de Seixas en el podio. El corredor terminó segundo, a 48 segundos del ganador, y sumó otro resultado destacado a una temporada en la que también conquistó la Vuelta a España 2026.

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El tercer lugar fue para el italiano Giulio Ciccone, del Lidl-Trek, quien cruzó la meta a 1 minuto y 5 segundos del francés. Remco Evenepoel terminó cuarto, a 1:20, el mismo tiempo registrado por otros corredores que completaron los primeros diez puestos de la clasificación.

La pintada de cara que les está pegando Paul Seixas a todos en #ILombardia. Lo mejor es verlo coger las curvas en los descensos. Un fenómeno. https://t.co/CtkcTQBl8U — Camilo Uribe (@Uribecycling) October 10, 2026

La jornada estuvo marcada por la lluvia, que dejó las carreteras mojadas, y por una protesta inicial de los ciclistas, quienes se detuvieron durante cinco minutos para reclamar mejores condiciones de seguridad frente a los vehículos que ingresan al recorrido.

La carrera tuvo múltiples intentos de fuga y movimientos en los puertos, mientras diferentes equipos asumieron la persecución para controlar las escapadas. En los kilómetros finales, el grupo principal fue reduciendo diferencias hasta alcanzar a los últimos fugados a 18 kilómetros de la llegada.

Juan Felipe Rodríguez, protagonista colombiano en Lombardía

Aunque Colombia tuvo varios representantes en la competencia, Juan Felipe Rodríguez fue el corredor nacional más destacado por su presencia en el grupo de favoritos durante buena parte de los últimos kilómetros.

El colombiano tuvo un papel importante en el trabajo colectivo, lanzó ataques y se mantuvo en la parte delantera del pelotón mientras buscaba ayudar a su líder, el irlandés Ben Healy, a mantenerse en la disputa por un resultado destacado.

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Sin embargo, el ritmo aumentó en la fase decisiva y Rodríguez terminó cediendo terreno cuando faltaban menos de 30 kilómetros para la meta. Su esfuerzo abrió paso a Healy, quien intentó luchar por una buena posición, aunque finalmente no consiguió el resultado esperado. El colombiano finalizó en la casilla 35.

La actuación del ‘Cachorro’ vuelve a poner de relieve su capacidad para responder en carreras de máxima exigencia. El colombiano ya había cumplido un papel importante en la Vuelta a España, donde trabajó como gregario de Richard Carapaz, y ahora volvió a destacarse en una prueba de más de 200 kilómetros, esta vez al servicio de Healy.

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