Nairo Quintana, Froome, Contador y el adiós a una generación que cambió el ciclismo

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Hubo un tiempo en el que Nairo Quintana, Chris Froome, Alberto Contador y Joaquim ‘Purito’ Rodríguez se perseguían por las montañas de Europa, protagonizaban batallas memorables y luchaban por conquistar las carreras más importantes del calendario internacional. Ahora, lejos de aquella rivalidad que marcó una época, volvieron a encontrarse en Cartagena, esta vez para celebrar una historia compartida y despedir a uno de sus principales protagonistas en el Gran Fondo Nairo Quintana.

El escenario fue precisamente el Nairofest, el evento organizado por el ciclista boyacense para celebrar su trayectoria junto a figuras que fueron determinantes en su carrera. También estuvo Rigoberto Urán, quien, irreverente, se encargó de animar una conferencia de prensa que terminó convertida en un ejercicio de memoria colectiva. Lo que comenzó como un encuentro entre antiguos rivales derivó en una conversación sobre el final de una generación y el nacimiento de otra forma de entender el ciclismo.

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“Más allá de grandes batallas, termina en una gran amistad, en una gran cercanía”, aseguró Quintana al recordar sus enfrentamientos con Froome, Contador y Purito. Para el colombiano, aquellos años tuvieron un significado que trascendió los resultados: inspiraron a millones de aficionados, reunieron familias frente a los televisores y motivaron a muchos niños a montar por primera vez en bicicleta. “Es historia ya. No se trata ni de cuál fue mejor ni de cuál fue peor”, añadió.

Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia y uno de los adversarios más importantes de Quintana, reconoció que aquella rivalidad no siempre permitió una relación cercana. “Durante muchos años tuvimos una rivalidad muy fuerte. En aquellos años no diría que éramos amigos, pero siempre hubo respeto. Estar aquí ahora se siente como el final de una historia. Es realmente especial para mí compartir este momento. Es un honor estar aquí”, expresó el británico, quien destacó la importancia emocional del encuentro.

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📹🗣️Duarante la rueda de prensa del Gran Fondo Nairo Fest, el exciclista de Urrao sirvió como traductor de Chris Froome al ser interrogado por sus mayores recuerdos compitiendo con Nairo Quintana#ASColombia pic.twitter.com/apLYyq0G69 — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 9, 2026

Chris Froome y Purito Rodríguez recordaron sus primeras batallas con Nairo Quintana

Purito Rodríguez sorprendió al recordar que su primera gran impresión sobre Nairo no llegó durante el Tour de Francia de 2013, cuando ambos compartieron el podio con Froome. Su memoria regresó a los primeros años del boyacense en Movistar, cuando apareció inesperadamente en medio de una batalla que sostenía con Alberto Contador durante la Vuelta a España. Quintana, que entonces trabajaba para Alejandro Valverde, lanzó un ataque que dejó impresionado al español. Fue una de las primeras señales del corredor que pronto disputaría las grandes vueltas.

El recuerdo de Purito también estuvo acompañado de una anécdota sobre la personalidad del colombiano. Contó que, cuando llegó a Europa, Nairo se acercaba a las figuras del pelotón con una admiración casi infantil y los saludaba con expresiones como “señor Purito” o “señor Alberto”. Aquella humildad contrastaba con su determinación cuando comenzaban las carreras. “En cuatro días ya casi nos quitó la corona”, recordó el español, entre risas, sobre la velocidad con la que Quintana pasó de ser una promesa a convertirse en uno de los mejores escaladores del mundo.

Froome también regresó al Tour de Francia de 2013 para explicar cuándo comprendió que Quintana sería un adversario temible. Recordó un ataque lejano del colombiano durante una etapa de montaña, una ofensiva que obligó al equipo Sky a emplear buena parte de sus recursos en la persecución. El británico explicó que fue la primera vez que pensó que aquel joven del Movistar iba a darle muchos problemas en el futuro. Su recuerdo provocó que los demás intentaran reconstruir el recorrido y los puertos de aquella jornada.

La conversación despertó otra anécdota de Quintana, quien recordó las insistentes instrucciones de sus directores deportivos para atacar al británico. En una charla reciente, ambos habían repasado una jornada en la que Nairo recibió la orden de acelerar una y otra vez, hasta en unas 50 ocasiones según su recuerdo. El colombiano contó que Froome le confesó que, si hubiera atacado una vez más, probablemente habría conseguido dejarlo atrás. “Pero al final no hubo esa vez más”, remató Nairo, entre las risas de sus antiguos rivales.

Rigoberto Urán fue uno de los encargados de traducir las intervenciones de Froome, aunque sus versiones no siempre coincidieron con las palabras del británico. Entre bromas sobre el retiro, las antiguas rivalidades y las dificultades de la vida profesional, el antioqueño convirtió varios momentos de la conferencia en episodios de humor. También recordó que, aunque durante las carreras todos querían derrotarse, fuera de la bicicleta existía una cercanía que permitió construir amistades duraderas. Una relación que, según él, ha cambiado con el paso de los años.

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🚴🏼‍♂️🔙¿Qué recuerdos tiene de Nairo como competidor? Joaquim "Purito" Rodríguez responde para #ASColombia durante la rueda de prensa del Gran Fondo Nairo Fest 2026 pic.twitter.com/oqfAWpU5ud — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 9, 2026

Alberto Contador y Chris Froome explicaron por qué cambió tanto el ciclismo

La reflexión más profunda llegó cuando Contador y Froome fueron consultados sobre las diferencias entre el ciclismo que protagonizaron y el que actualmente dominan las nuevas generaciones. El español explicó que la transformación no obedece a un solo factor, sino a una combinación de avances tecnológicos, mayores presupuestos y estructuras cada vez más profesionales. El ingreso de grandes marcas, el desarrollo de bicicletas más aerodinámicas y la evolución de los equipos han permitido que las velocidades aumenten considerablemente.

Sin embargo, Contador identificó un cambio mucho más decisivo que las innovaciones mecánicas: la nutrición. “Para mí, el mayor de los cambios ha sido la nutrición”, aseguró. Explicó que, durante buena parte de su carrera, los ciclistas entrenaban intentando acostumbrar al organismo a trabajar con menos alimento y recurrir a sus reservas de grasa. Ahora, en cambio, los corredores consumen cantidades mucho mayores de carbohidratos, lo que les permite sostener esfuerzos intensos durante períodos más prolongados.

Para ilustrarlo, el excampeón español comparó a los ciclistas con motores de automóviles deportivos. Tener un motor de Ferrari, señaló, sirve de poco si no se dispone del combustible necesario para aprovechar su potencia. La diferencia es que hoy los deportistas pueden mantener ese motor funcionando a máxima capacidad durante más tiempo gracias a la alimentación. Antes, explicó, había que reservar energías para la última subida; ahora las carreras pueden disputarse a velocidades extraordinarias desde los primeros kilómetros.

Froome respaldó esa explicación y añadió que el ciclismo moderno se ha convertido en un deporte mucho más calculado. Los entrenamientos, la preparación física, la alimentación y prácticamente todas las variables de rendimiento son medidas por especialistas dentro de los equipos. A eso se suman las mejoras en neumáticos, ruedas, sistemas de frenado y ergonomía. Según el británico, esa combinación explica que se estén superando constantemente registros que parecían difíciles de alcanzar hace apenas una década.

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¡La leyenda del ciclismo colombiano ya está en Cartagena! ❤️💚💛



Con música, tradición y todo el orgullo cartagenero, recibimos en nuestra ciudad a Nairo Quintana, campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España, quien encabezará el Gran Fondo Nairo Fest 2026, del 9 al 11 de… pic.twitter.com/KiNuc7OKC5 — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) October 4, 2026

Urán introdujo una perspectiva diferente. Aunque reconoció los beneficios de la profesionalización, lamentó que se haya perdido parte de la espontaneidad que caracterizaba al pelotón de su generación. Recordó los años en los que podía compartir largas conversaciones con otros corredores durante las competencias y contrastó aquellos momentos con la actualidad, cuando cada deportista dispone de un plan individual de entrenamiento y preparación. Para el antioqueño, el ciclismo ganó en rendimiento y precisión, pero también cambió su manera de relacionar a los competidores.

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Quintana, mientras tanto, encontró en aquella reunión una oportunidad para mirar hacia su propia historia. Reconoció que los sacrificios de tantos años, las ausencias familiares y el sufrimiento sobre la bicicleta finalmente habían valido la pena. Al imaginar el momento de cruzar la meta de su homenaje, aseguró que sus pensamientos estarían con sus padres y con los esfuerzos que hicieron durante su infancia en Boyacá. “Lo que dos ruedas llegaron a darnos y hasta dónde me llevaron”, reflexionó. Después de tantos triunfos, derrotas y batallas contra quienes ahora lo acompañaban, Nairo resumió el significado de su despedida en una frase: “El día de hoy es mi orgullo, pero es más el de ellos”.

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