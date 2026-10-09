Cristiano Ronaldo marcó gol y se acerca a los 1.000: ¿cuántos le faltan?

El portugués aprovechó un rebote que dejó el arquero dentro del área para enviar el balón al fondo de la red y darle la ventaja a su equipo. Con este tanto, Ronaldo llegó a 980 goles en su carrera profesional, de acuerdo con el…

Cristiano Ronaldo sigue persiguiendo uno de los grandes objetivos de la etapa final de su carrera. Después de los días de incertidumbre que rodearon su situación con la selección portuguesa, el atacante regresó a la Saudi Pro League con la camiseta de Al-Nassr y respondió en el terreno de juego con una nueva anotación.

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El portugués aprovechó un rebote que dejó el arquero dentro del área para enviar el balón al fondo de la red y darle la ventaja a su equipo. Con este tanto, Ronaldo llegó a 980 goles en su carrera profesional, de acuerdo con el registro señalado, y quedó a 20 de alcanzar los 1.000. Una marca que mantiene la atención sobre cada una de sus apariciones, mientras continúa compitiendo en el fútbol saudí.

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EL APOYO DEL AL NASSR Y LA HINCHADA PARA CRISTIANO RONALDO 👏🔝💣



Con este tifo y cientos de "C R 7" alentaron al portugués; además, al minuto 7, todo el estadio coreó su nombre.



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Cristiano Ronaldo y los 1.000 goles: a solo 20 de la marca histórica

La cuenta regresiva para Cristiano Ronaldo entra en una etapa decisiva. A sus 41 años, el delantero está cada vez más cerca de una cifra que ningún futbolista ha alcanzado en partidos oficiales de primer nivel, de acuerdo con el registro planteado para este objetivo.

Su trayectoria se ha construido alrededor de la capacidad para marcar en diferentes escenarios, ligas y competiciones. Desde sus primeros años en el fútbol europeo hasta su paso por Real Madrid, Juventus, Manchester United y Al-Nassr, el portugués ha mantenido el gol como una de sus principales señas de identidad.

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La anotación contra Diriyah representa un nuevo avance en esa búsqueda. Más allá del rival o del contexto del partido, Ronaldo volvió a demostrar su instinto dentro del área y sumó un tanto a una cuenta que se ha convertido en uno de los grandes focos de atención del fútbol mundial.

Ahora, los 20 goles que lo separan de los 1.000 alimentan la expectativa sobre cuánto tardará en alcanzar el objetivo. Cada partido de Al-Nassr puede acercarlo un poco más a una marca que busca convertir en otro capítulo histórico de su carrera.

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🔥 𝐀 𝐕𝐄𝐈𝐍𝐓𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝟏𝟎𝟎𝟎



⚽️ Cristiano Ronaldo alcanza los 980 goles tras marcar con el Al-Nassr pic.twitter.com/kVVGT6kCzD — Diario AS (@diarioas) October 9, 2026

El regreso de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr tras la polémica con Portugal

La vuelta del delantero al conjunto saudí estuvo precedida por una fecha FIFA en la que su situación con la selección de Portugal generó comentarios y especulaciones. Su salida del combinado nacional se convirtió en uno de los asuntos que rodearon al atacante durante esos días.

En medio de ese panorama, Ronaldo regresó a la competición de clubes y encontró una respuesta inmediata en el campo: un gol y un nuevo paso hacia su objetivo personal. Mientras sigue pendiente la evolución de su situación con Portugal, el portugués mantiene su atención en los compromisos con Al-Nassr.

La recta final de su carrera tiene un número que sobresale por encima de los demás: 1.000. Con 980 tantos en su cuenta, el atacante necesita 20 más para alcanzar esa cifra y mantener viva una de las historias más seguidas del fútbol internacional.

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