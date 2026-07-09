Tadej Pogacar ganó con holgura la sexta etapa y otra vez es líder del Tour de Francia

Tadej Pogacar del equipo UAE Team Emirates XRG cruzando la línea de meta en la sexta etapa del Tour de Francia, este jueves 9 de julio de 2026. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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Exhibición de buen ciclismo en los Pirineos. Tadej Pogacar ganó en solitario la sexta etapa del Tour de Francia 2026 y recuperó el maillot amarillo como líder de la clasificación general. Este jueves 9 de julio, en Gavarnie-Gèdre, el esloveno atacó en Tourmalet, a 44 km de la meta, para quedarse con la victoria.

A pesar de un intento de fuga de su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, Pogacar se fue solo en la entrada de La Mongie, a un poco más de cuatro kilómetros de la cima del gigante pirenaico. A la distancia lo siguió el otro aspirante al título, el danés Jonas Vingegaard, que fue perdiendo tiempo.

El capo del Team Visma | Lease a Bike terminó la fracción de hoy a dos minutos y 38 segundos de Tadej Pogacar, quien dio una muestra de tenacidad y un golpe que podría ser determinante en lucha por este Tour. Por detrás de ellos dos, llego Del Toro (tercero) y un grupo a dos minutos y 57 segundos.

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Tadej Pogacar no es de este planeta

El ciclista mexicanos superó en el esprint a otros hombres destacados del pelotón como el belga Remco Evenepoel y el joven francés Paul Seixas. En ese grupo también figuraban, a casi tres minutos, Florian Lipowitz, Juan Ayuso, Lenny Martinez, Mattias Skjelmose y Sepp Kuss.

El hombre que comenzó el día vestido de amarillo, el noruego Torstein Traeen, se cayó en el descenso del Tourmalet después de tocar la rueda de un compañero de equipo. Pudo ponerse de pie, pero estaba muy retrasado.

En una jornada de nuevo soleada y con altas temperaturas en el sur de Francia, donde se vive una ola de calor especialmente sofocante, Pogacar asestó su gran zarpazo a la general con dos minutos y 42 segundos sobre Vingegaard.

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¿Cómo le fue a Egan Bernal?

El colombiano del Netcompany INEOS tuvo una gran jornada gracias a su undécimo lugar, a cuatro minutos y 47 segundos del ganador. El campeón del Tour 2019 poco a poco se reencuentra con su mejor versión en Francia.

Bernal es el mejor de los colombianos en la clasificación general, y seguramente luchará por alguna victoria en las 15 etapas que quedan. Además, cuenta con un gran equipo detrás suyo para conseguir un triunfo.

El otro de los nuestros que se destacó hoy fue Harold Tejada. El corredor del XDS Astana Team llegó en el puesto 13 a ocho minutos y 18 segundos del vencedor. Eso sí, es el escarabajo mejor posicionado en la general del Tour de Francia.

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Clasificación de la sexta etapa del Tour de Francia

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