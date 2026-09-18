Galeano explicó que la fecha fue coordinada con México para evitar que las dos carreras del continente se crucen…

El dirigente aseguró que se adelantan conversaciones con los equipos y gestiones con la empresa privada para garantizar los recursos necesarios.

La expectativa por el regreso del Tour Colombia empieza a tomar forma. Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, confirmó que la organización trabaja para que la carrera vuelva a disputarse en 2027 y ya tiene una fecha tentativa definida: del 26 al 31 de enero .

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Tour Colombia 2027 está cada vez más cerca: ya hay fecha para su regreso

Galeano explicó que la fecha fue coordinada con México para evitar que las dos carreras del continente se crucen en el calendario y puedan convertirse en las competencias que abran la temporada ciclística en esta parte del mundo.

“Del 26 al 31 de enero, ya cuadramos con México para no cruzarnos y que sean las dos carreras del continente para inicio de temporada”, señaló el dirigente, quien agregó que todavía se analiza el presupuesto y que se realiza un esfuerzo con la empresa privada para sacar adelante nuevamente la competencia.

The 2027 calendar could see the return of the Tour of Colombia 🇨🇴 and the launch of the Tour of Mexico 🇲🇽. The dates requested from the UCI are January 19-23 for Mexico and January 26-31 for Colombia. Both events would be classified as 2.1. stage races. #Mexico #Colombia pic.twitter.com/Ll9kj2NIuI — categorycafe (@categorycafe) September 16, 2026

Aunque la fecha está cuadrada, todavía faltan detalles por definir. La organización mantiene conversaciones con los equipos y espera tener mayor claridad durante las próximas semanas. De acuerdo con Galeano, las novedades se anunciarían en la primera semana de octubre.

El regreso también tendría una importancia deportiva para los corredores del WorldTour, pues el Tour Colombia serviría como una de las competencias de preparación para el comienzo de la temporada. Los equipos ya fueron informados y deberán analizar su participación.

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La carrera no se disputa desde 2024

El Tour Colombia lleva varios años sin realizarse. La última edición fue en 2024, cuando Rodrigo Contreras se quedó con el título después de superar al ecuatoriano Richard Carapaz en la última fracción, disputada en Bogotá.

Hasta ahora se han disputado cuatro ediciones de la carrera. Egan Bernal ganó la primera en 2018, mientras que Miguel Ángel López se impuso en 2019 y Sergio Higuita celebró en 2020. Cuatro años después, Contreras completó el listado de campeones.

Rodrigo Contreras, campeón del Tour Colombia 2.1 2024. Se impuso ante los ecuatorianos Richard Carapaz y Jhonatan Caicedo. Foto: Prensa Tour Colombia 2024

Entre 2020 y 2023 la competencia no pudo realizarse por falta de recursos, especialmente por la ausencia de apoyo del Gobierno nacional. Para 2025 la situación se repitió después de la decisión del Ministerio del Deporte de cortar ese respaldo, por lo que la organización comenzó a mirar hacia el sector privado como alternativa para financiar el evento.

Ahora, el objetivo es recuperar una carrera que en sus primeras ediciones logró reunir a varios de los mejores ciclistas y equipos del mundo, además de convertirse en una de las principales vitrinas para los corredores colombianos.

Falta conocer el recorrido

El regreso del Tour Colombia todavía tiene varios puntos pendientes. Además de terminar de asegurar el presupuesto y concretar la participación de los equipos, deben definirse las ciudades que recibirán la carrera y el recorrido oficial.

El certamen también representa un movimiento importante para las ciudades por las que pasa, tanto por la presencia de aficionados como por el impacto que genera la competencia durante sus jornadas.

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La expectativa crece en un momento particular para el ciclismo colombiano. Santiago Buitrago llega a 2027 como campeón de la montaña de la Vuelta a España 2026, mientras que Harold Tejada terminó décimo en la clasificación general de esa carrera.

Con ese contexto, el posible regreso del Tour Colombia permitiría que los aficionados vuelvan a tener en las carreteras del país a corredores de alto nivel internacional. Por ahora, el 26 de enero aparece como la fecha prevista para el regreso, mientras la Federación Colombiana de Ciclismo continúa trabajando para que el proyecto pueda concretarse y espera entregar la confirmación oficial durante la primera semana de octubre.

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