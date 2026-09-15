Así avanza el Gran Fondo Nairo Quintana 2026: Cartagena se prepara para su despedida

La organización trabaja de la mano con la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para tener todo listo para uno de los eventos más importantes del calendario ciclístico nacional.

Cartagena y Bolívar se preparan para recibir una celebración especial para el ciclismo colombiano. Del 9 al 11 de octubre se realizará el Gran Fondo Nairo Quintana 2026 , evento que marcará la gran despedida de Nairo Quintana como ciclista profesional y que espera reunir a cerca de 7.000 deportistas , además de miles de aficionados.

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🫶🏼 ¡Nos encontramos a Nairo Quintana!



Sí, así como lo ves. En pleno

Castillo de San Felipe de Barajas charlamos con el gran ciclista, Nairo Quintana y confirmó lo que todos estábamos esperando: ¡Se viene el Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026!



🙌🏼 +15.000 deportistas

🚴🏼‍♂️… pic.twitter.com/Vlywale82d — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) April 10, 2026

Gran Fondo Nairo Quintana: Una ruta por Bolívar

Como parte de los preparativos, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, recorrieron la ruta del Gran Fondo, con especial atención en la vía de La Línea, donde verificaron las obras de recuperación que se adelantan.

Los trabajos no solo buscan garantizar las condiciones para los participantes. De acuerdo con la organización, la intervención permitirá mejorar la movilidad y la seguridad de las comunidades y fortalecer la conexión entre diferentes municipios del departamento.

El recorrido pasará por Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, Arroyohondo, Turbaco y Arjona, antes de conectar nuevamente con Cartagena.

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Y así culmina el Gran Fondo Nairo Quintana, con un gran concierto de Rafa Pérez y Heredero 🎶.



Acompañados por muchos de los ciclistas que hoy pedalearon en el Gran Fondo de #NairoFest, terminamos bailando y gozando con la música de nuestra tierrita.



Gracias a cada visitante de… pic.twitter.com/e6IyMHFACx — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) June 30, 2025

Nairo, Purito, Contador, Urán y Froome

La despedida de Nairo tendrá además invitados de lujo. Figuras como Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, Alberto Contador, Rigoberto Urán y Chris Froome harán parte de la celebración.

Los exciclistas y referentes del deporte participarán en un conversatorio y también compartirán carretera con los aficionados durante las actividades programadas.

El Gran Fondo tendrá opciones para diferentes niveles. En el ciclismo de ruta estarán disponibles el Gran Fondo de 186 kilómetros, el Medio Fondo de 106 km y la categoría Retadores, de 50 km.

También habrá espacio para el MTB, con un circuito de dos kilómetros alrededor del Castillo de San Felipe de Barajas, además del Running Nairo Fest, que contará con pruebas de 5K, 10K y 21K. Los más pequeños también tendrán su espacio con Nairo Kids, competencia dirigida a niños y niñas entre los 3 y los 13 años.

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Bienvenido Chris !



El cuatro veces ganador del Tour de Francia Chris Froome confirma si visita a Colombia para apoyar y participar en el gran fondo de Nairo Quintana para celebrar la despedida de uno de los más grandes ciclistas de nuestra historia pic.twitter.com/NdJ9ZhPFJX — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) September 11, 2026

Una despedida a ritmo de música

El cierre tendrá un componente cultural que buscará reunir el ciclismo, la música y las tradiciones de la región. Carlos Vives será el encargado de encabezar el acto final, en compañía de Nairo Quintana y sus seguidores.

Será, así, una celebración que irá más allá de la bicicleta para despedir a uno de los grandes referentes del ciclismo colombiano. Las inscripciones estarán abiertas hasta este martes 15 de septiembre, por lo que los aficionados todavía tienen la oportunidad de hacer parte de la última gran rodada de Nairo Quintana como profesional.

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