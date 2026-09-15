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Así avanza el Gran Fondo Nairo Quintana 2026: Cartagena se prepara para su despedida

El evento se realizará del 9 al 11 de octubre y reunirá a cerca de 7.000 deportistas. La celebración contará con grandes figuras del ciclismo mundial.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
15 de septiembre de 2026 – 08:57 a. m.
POLA DE LENA, 24/04/2026.- El colombiano Nairo Quintana, líder de la general, celebra en el podio la victoria conseguida en segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias 2026, disputada entre Llanes y Pola de Lena, con un recorrido de 140 kilómetros con el alto de la Colladiella, de primera categoría, y otros tres de segunda y tercera. EFE/Paco Paredes
El colombiano Nairo Quintana celebra en el podio la victoria conseguida en segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias 2026. EFE/Paco Paredes
Foto: EFE - Paco Paredes

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Cartagena y Bolívar se preparan para recibir una celebración especial para el ciclismo colombiano. Del 9 al 11 de octubre se realizará el Gran Fondo Nairo Quintana 2026, evento que marcará la gran despedida de Nairo Quintana como ciclista profesional y que espera reunir a cerca de 7.000 deportistas, además de miles de aficionados.

La organización trabaja de la mano con la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para tener todo listo para uno de los eventos más importantes del calendario ciclístico nacional.

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Gran Fondo Nairo Quintana: Una ruta por Bolívar

Como parte de los preparativos, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, recorrieron la ruta del Gran Fondo, con especial atención en la vía de La Línea, donde verificaron las obras de recuperación que se adelantan.

Los trabajos no solo buscan garantizar las condiciones para los participantes. De acuerdo con la organización, la intervención permitirá mejorar la movilidad y la seguridad de las comunidades y fortalecer la conexión entre diferentes municipios del departamento.

El recorrido pasará por Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, Arroyohondo, Turbaco y Arjona, antes de conectar nuevamente con Cartagena.

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Nairo, Purito, Contador, Urán y Froome

La despedida de Nairo tendrá además invitados de lujo. Figuras como Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, Alberto Contador, Rigoberto Urán y Chris Froome harán parte de la celebración.

Los exciclistas y referentes del deporte participarán en un conversatorio y también compartirán carretera con los aficionados durante las actividades programadas.

El Gran Fondo tendrá opciones para diferentes niveles. En el ciclismo de ruta estarán disponibles el Gran Fondo de 186 kilómetros, el Medio Fondo de 106 km y la categoría Retadores, de 50 km.

También habrá espacio para el MTB, con un circuito de dos kilómetros alrededor del Castillo de San Felipe de Barajas, además del Running Nairo Fest, que contará con pruebas de 5K, 10K y 21K. Los más pequeños también tendrán su espacio con Nairo Kids, competencia dirigida a niños y niñas entre los 3 y los 13 años.

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Una despedida a ritmo de música

El cierre tendrá un componente cultural que buscará reunir el ciclismo, la música y las tradiciones de la región. Carlos Vives será el encargado de encabezar el acto final, en compañía de Nairo Quintana y sus seguidores.

Será, así, una celebración que irá más allá de la bicicleta para despedir a uno de los grandes referentes del ciclismo colombiano. Las inscripciones estarán abiertas hasta este martes 15 de septiembre, por lo que los aficionados todavía tienen la oportunidad de hacer parte de la última gran rodada de Nairo Quintana como profesional.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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