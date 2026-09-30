Tour Colombia 2027 ya tiene sede y prepara su regreso a las carreteras colombianas

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El Tour Colombia 2027 ya tiene fecha y sede confirmadas. La Unión Ciclista Internacional (UCI) publicó oficialmente el calendario de carreras profesionales para la próxima temporada y ratificó que la competencia se disputará entre el 26 y el 31 de enero de 2027, con Medellín como ciudad principal.
La confirmación devuelve al país una de las citas más importantes del calendario internacional y marca el regreso del Tour Colombia a las carreteras antioqueñas, después de una edición que volverá a reunir a figuras y equipos de primer nivel del ciclismo mundial.
Tour Colombia mantiene su categoría internacional
La carrera conservará la categoría 2.1, condición que la diferencia de buena parte de las competencias tradicionales del calendario nacional, como la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, que cuentan principalmente con equipos de categoría Continental y escuadras locales.
El Tour Colombia, en cambio, tiene una proyección internacional que le permite contar con la presencia de equipos de la máxima categoría del ciclismo mundial.
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La competencia volverá así a convertirse en un punto de encuentro entre el ciclismo colombiano y las grandes estructuras del circuito internacional.
Una muestra de ese atractivo se vivió en la edición de 2024, cuando el británico Mark Cavendish consiguió una victoria de etapa en territorio colombiano.
Enero tendrá un nuevo comienzo para el ciclismo internacional
La ratificación del Tour Colombia llegó junto con una de las novedades más llamativas del calendario de la UCI para 2027. La temporada masculina de ruta comenzará antes de lo habitual con una nueva carrera en las Islas Canarias, programada entre el 14 y el 17 de enero.
Esta competencia será la encargada de abrir oficialmente el año de carreras de ruta, modificando el tradicional inicio del circuito europeo.
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De esta manera, enero de 2027 tendrá un papel especial en el calendario internacional. Los equipos de primer nivel comenzarán allí su temporada competitiva, antes de desplazarse a Colombia para afrontar, entre el 26 y el 31 de enero, las jornadas del Tour Colombia.
El calendario plantea así un comienzo de año que llevará al pelotón internacional desde las condiciones de las Islas Canarias hasta las carreteras y la altura de Medellín, donde estará concentrada la próxima edición de la carrera colombiana.
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