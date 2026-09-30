Ya hay fecha para el nuevo estadio El Campín: "diciembre de 2028″, anunció Galán

De acuerdo con Galán, la inauguración se realizará en diciembre de 2028, aunque inicialmente la fecha estaba prevista para 2027. "Con Sencia (acordamos) pasar de 46 mil a más de 60 mil espectadores….

"Arranca su construcción en este momento", así anunció este 30 de septiembre el alcalde Galán el inicio de las obras del nuevo estadio que tendrá la ciudad. Desde El Campín, el primer mandatario de Bogotá resaltó que este escenario busca ser de talla mundial y por ello, se acordaron modificaciones que incurrirán en aplazar un año más su entrega.

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De acuerdo con Galán, la inauguración se realizará en diciembre de 2028, aunque inicialmente la fecha estaba prevista para 2027. "Con Sencia (acordamos) pasar de 46 mil a más de 60 mil espectadores. Esto no tiene ningún costo para la ciudad. Estos tiempos adicionales garantizan que Bogotá tenga el estadio que se merece", sentenció.

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Dentro de las características, el alcalde resaltó lo que ya estaba planteado: un techo retráctil que cubrirá por completo el estadio cuando sea necesario y una gradería sur también retráctil, para que en espectáculos se pueda aprovechar el estadio sin afectar la grama. "El ciudadano que asista verá más cerca el partido desde cualquier punto. Eso lo hará único a nivel Latinoamérica y de lejos, será el mejor de Colombia", agregó Galán.

Los retrasos y detalles del estadio

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia -contratista encargada de la construcción del nuevo estadio-, informó que la semana pasada se firmó el acta de inicio. Los retrasos en el comienzo de las obras, dijo, se debieron a una serie de etapas: "En enero nos aprobaron la licencia de construcción y nos llegaron 8 recursos de reposición que se resolvieron el 19 de junio de este año. Teníamos también el estudio de tránsito que se aprobó el 15 de septiembre. Aquí están las respuestas del porqué no se habían iniciado las obras", argumentó.

En paralelo durante este tiempo, Hoyos destacó que ha destinado cerca de COP 14.000 millones para fortalecer la infraestructura del acutal escenario deportivo y de espectáculos, con el objetivo de mejorar la experiencia de los asistentes y responder al aumento de eventos que recibirá durante 2026.

De acuerdo con la empresa, las inversiones se han concentrado en el mantenimiento especializado de la gramilla; la modernización de sistemas de seguridad; la incorporación de nuevas tecnologías, la adecuación de diferentes espacios del estadio y los estudios para ampliar la capacidad de asistencia, reto que asumirán.

El proyecto contempla construir 173 mil metros cuadrados para crear un estadio de 72 metros de altura y una inversión privada de más de COP 2,4 billones.

El complejo deportivo y cultural también contemplará un distrito de entretenimiento de 17 hectáreas con un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, hotel, locales gastronómicos, zona comercial y clínica de medicina deportiva. Todo esto adjudicado a la multinacional PowerChina, encargada de la construcción.

#NuevoElCampín Tras dos semanas de polémicas por el retraso en el inicio de las obras y el cierre del fútbol para espectáculos, Sencia y la Alcaldía de Bogotá anuncian el futuro del nuevo estadio. Estos son los detalles y la nueva fecha de entrega. https://t.co/OZQ7j0FlcH pic.twitter.com/asYyuX8HDH — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) September 30, 2026

La noticia llega en medio de polémicas por las obras de El Campín

El proyecto atraviesa una etapa de cuestionamientos por los tiempos de ejecución. El nuevo estadio hace parte del proyecto de renovación del Complejo Cultural y Deportivo El Campín, una APP que contempla una inversión privada estimada en alrededor de $2,4 billones y la construcción de un escenario completamente nuevo, además de otros espacios deportivos, culturales y comerciales.

Pero las obras principales todavía no han comenzado. Como ha documentado El Espectador, el proyecto permanece a la espera de completar trámites, entre ellos la aprobación del Estudio de Tránsito y Transporte por parte de la Secretaría de Movilidad, requisito para avanzar hacia el acta de inicio de la fase de construcción. Incluso, el cronograma original ya ha sufrido modificaciones y la fecha de entrega inicialmente prevista para diciembre de 2027 quedó comprometida por estos retrasos.

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Hace poco, también hubo críticas desde el Concejo de Bogotá por la decisión de Sencia de suspender el uso de El Campín para fútbol profesional entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre, argumentando que durante ese periodo coinciden el montaje y realización del concierto de BTS y las labores de recuperación profunda de la grama.

Sin embargo, para la concejal Heidy Sánchez, la organización de eventos culturales y deportivos debería permitir garantizar ambos usos del escenario. “El problema es que se haya definido una ventana de indisponibilidad de más de tres semanas que termina afectando directamente la programación deportiva”, señaló Sánchez.

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