Video del ataque al bus de Real Cartagena: vidrios rotos y jugadores heridos

Real Cartagena visitó el estadio Sierra Nevada de Santa Marta para enfrentar a Unión Magdalena por la fecha 11 del Torneo BetPlay. El partido terminó 1-1, aunque tuvo…

El empate entre Real Cartagena y Unión Magdalena quedó relegado a un segundo plano luego de que el bus que transportaba al equipo cartagenero fuera atacado con piedras y palos durante su regreso a Cartagena. El hecho provocó momentos de pánico entre jugadores y cuerpo técnico, algunos de los cuales terminaron con cortes por los vidrios que quedaron esparcidos dentro del vehículo.

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Real Cartagena visitó el estadio Sierra Nevada de Santa Marta para enfrentar a Unión Magdalena por la fecha 11 del Torneo BetPlay. El partido terminó 1-1, aunque tuvo una interrupción de más de una hora debido a problemas de electricidad en el escenario deportivo.

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Precisamente, esa situación hizo que el equipo saliera del estadio más tarde de lo previsto. Durante el regreso hacia la Ciudad Amurallada, el bus fue emboscado a la altura del peaje Palermo, donde un grupo de personas comenzó a atacarlo.

Los agresores utilizaron palos y piedras, provocando daños en el vehículo y rompiendo varios de sus cristales. Ante la situación, los integrantes del plantel tuvieron que buscar refugio en una estación de la Policía que se encontraba cerca del lugar.

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Jugadores de Real Cartagena terminaron heridos

Aunque inicialmente no se reportaban personas heridas, el técnico Mauricio Martínez entregó posteriormente un balance diferente a través de sus redes sociales y aseguró que varios futbolistas resultaron afectados por las esquirlas de los vidrios.

“Fuimos víctimas de ataques con piedras al bus del equipo de jugadores. En la entrada a Barranquilla tenemos varios jugadores cortados y sangrando”, indicó Martínez.

🚨 El bus que transportaba a los jugadores del #RealCartagena a casa –desde Santa Marta luego del partido ante #UniónMagdalena– fue apedreado, golpeado por palos y machetes, en la entrada a Barranquilla. Cuentan las autoridades que detuvieron a 2 simpatizantes del #Junior. ❌ pic.twitter.com/5Jrws9TVqc — Pipe Sierra (@PSierraR) September 30, 2026

Entre los afectados estuvo el volante Juan David Rodríguez, quien apareció en un video con sangre después del ataque. Los futbolistas recibieron atención médica tras los hechos. La Policía confirmó, además, que varias personas fueron detenidas por el ataque al bus del Real Cartagena.

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Acolfutpro rechazó lo sucedido

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) también se pronunció sobre lo ocurrido y difundió fotografías que evidencian los daños causados al vehículo.

“Desde Acolfutpro rechazamos y denunciamos la agresión de la que fueron víctimas los futbolistas de Real Cartagena, quienes fueron atacados a piedra cuando salían de Santa Marta, posterior al partido frente a Unión Magdalena”, señaló la organización.

Acolfutpro agregó que el vehículo tuvo que detenerse y que los integrantes del equipo permanecieron en una estación de Policía en Barranquilla.

La organización hizo un llamado a las autoridades para que investiguen lo sucedido y garanticen la seguridad de jugadores y cuerpos técnicos, al considerar que la integridad de los futbolistas debe estar por encima de cualquier rivalidad deportiva.

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