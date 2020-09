Tour de Francia 2020: A tirar los restos en los Alpes

Entre martes y jueves los ciclistas colombianos intentarán asegurar un lugar en el podio. Las fuerzas están limitadas y el equipo Jumbo parece indestronable.

Quedan seis etapas para que termine el Tour de Francia 2020 y no parece haber manera de evitar la victoria de un ciclista esloveno. El líder Primoz Roglic y su escolta, Tadej Pogacar, han sido los ciclistas más fuertes del pelotón.

Las opciones de Colombia están puestas en Rigoberto Urán y Miguel Ángel López. El antioqueño, en el ocaso de su carrera, está aprovechando toda su experiencia para correr con inteligencia y dosificar sus fuerzas. En el día de descanso señaló que “en carreras de tres semanas hay que estar concentrado hasta el final, quedan dos etapas de montaña duras y una contrarreloj importante. Tenemos que aprovechar las oportunidades, si nos las dan”, aunque advirtió que “con el ritmo que estamos corriendo es difícil lanzar ataques certeros”.

Segundo en 2017, detrás de Chris Froome, Urán sabe que en una sola jornada no se gana la competencia, pero sí se puede perder, así que estará atento a cualquier traspié de los eslovenos.

Por la misma línea, Supermán López reconoció: “No he atacado, porque no he podido. Quisiera ser como antes y dar espectáculo, pero acá el nivel está muy alto y el desgaste ha sido mucho mayor, por lo que no tenemos otra que tratar de mantener la rueda”.

Esas declaraciones, sumadas a las amplias diferencias que ya perdieron Nairo Quintana y Egan Bernal, hacen que se vea lejana la opción de título para Colombia, aunque no la de un podio, pues excepto Roglic y Pogacar no parece haber un corredor en excelente forma como para atacar en las jornadas de martes, miércoles y jueves, en las que se podrían sacar diferencias antes de la crono de 36 kilómetros el sábado.

El británico Adam Yates, el australiano Richie Porte y los españoles Mikel Landa y Enric Mas parecen tener las mismas sensaciones que los colombianos y que Alejandro Valverde, quien dijo, muy en serio, que “atacar al equipo Jumbo, con la forma como está corriendo, es inmolarse”.

Después del viacrucis del domingo, Nairo y Egan admitieron ayer que estaban mal físicamente y que dieron todo lo que tenían para no abandonar la carrera. Parece poco probable incluso que intenten pelear por un triunfo de etapa para salvar su honor.

“Siento rabia y tristeza, porque había preparado muy bien el Tour y llegaba con muy buenas sensaciones, pero las tres caídas me perjudicaron mucho, me duele hasta el alma y he seguido por puro corazón”, aseguró el líder del equipo Arkea, quien ha terminado tres veces en el podio de París.

El campeón defensor, entre tanto, admitió que “fue muy duro lo del domingo, una especie de muerte lenta. Lo veía venir desde la primera subida y no podía hacer nada. Veía cómo se perdía el trabajo de todo un año. En esta última parte tendré que ayudar al equipo, llevar caramañolas, lo que sea que me toque hacer”.

De lo que no cabe duda es que todos los colombianos en carrera tirarán sus restos en los Alpes, especialmente Rigo y Supermán, quienes están cerca de la hazaña de terminar en el podio, un resultado maravilloso para el ciclismo de cualquier país, pero con sabor a poco luego de que hace apenas un par de días tuviéramos a cuatro compatriotas entre los seis primeros. Así es el deporte.

Clasificación general del Tour de Francia 2020

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 65h 37′ 07′'

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) + 00h 00′ 40′'

3. Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) + 00h 01′ 34′'

4. Miguel Ángel Lopez (Astana) + 00h 01′ 45′'

5. Adam Yates (Michelton-Scott) + 00h 02′ 03′'

6. Richie Porte (Trek-Segafredo) + 00h 02′ 13′'

7. Mikel Landa (Movistar) + 00h 02′ 16′'

8. Enric Mas (Movistar) + 00h 03′ 15′'

9. Nairo Quintana (Arkea-Samsic) + 00h 05′ 08′'

10. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) + 00h 05′ 12′'

13. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) + 00h 08′ 25′'

20. Esteban Chaves (Michelton-Scott) + 00h 57′ 07′'

32. Daniel F. Martínez (EF Pro Cycling) + 01h 24′ 20′'

37. Harold Tejada (Astana) + 01h 33′ 49′'

73. Winner Anacona (Arkea-Samsic) + 02h 34′ 43′'

103. Dayer Quintana (Arkea-Samsic) + 03h 21′ 48′'