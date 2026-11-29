Después de cuatro días de competencia por las carreteras de Santander, la carrera cerró su edición 2026 en Barichara, con movimientos decisivos…

La última etapa de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 tuvo dos definiciones emocionantes y dejó a los campeones de la competencia juvenil del ciclismo colombiano. Edwar Ramírez, representante de Cundinamarca, protagonizó una remontada para quedarse con el título masculino, mientras que Zara Sofía Lamprea defendió su ventaja en la jornada definitiva y consiguió el bicampeonato en la rama femenina.

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Vuelta del Futuro 2026: Edwar Ramírez remontó en la etapa final y Zara Lamprea es bicampeona

Después de cuatro días de competencia por las carreteras de Santander, la carrera cerró su edición 2026 en Barichara, con movimientos decisivos en las clasificaciones generales y un podio que reunió a representantes de distintas ligas y equipos del país.

Edwar Ramírez protagonizó la remontada y se quedó con el título masculino

La clasificación masculina tuvo un desenlace que mantuvo la emoción hasta el último kilómetro. Edwar Ramírez, de la Liga de Cundinamarca, se consagró campeón tras descontar más de un minuto en la última etapa, resultado que le permitió superar al boyacense Edwin Fernando Gómez, quien había comenzado la jornada como líder de la general.

El corredor, formado en las filas del equipo Canapro-Himalaya School, aprovechó el recorrido definitivo para cambiar el rumbo de la clasificación y asegurar una victoria importante para el ciclismo de Cundinamarca.

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De esta manera, Ramírez se quedó con el primer lugar, mientras que Edwin Fernando Gómez (Boyacá Minera El Morro) terminó segundo. El tercer puesto fue para Juan Camilo Aponte (Team Boyacá es para Vivirla), quien completó el podio de la competencia.

La victoria de Ramírez representó también una celebración para Cundinamarca y Canapro, protagonistas de una definición que cambió en la última jornada.

Zara Sofía Lamprea consiguió el bicampeonato femenino

En la rama femenina, la protagonista fue Zara Sofía Lamprea, de la Liga de Ciclismo de Bogotá-LMC, quien logró conservar el liderato durante la cuarta etapa y aseguró nuevamente el título de la Vuelta del Futuro.

La ciclista bogotana ratificó su dominio en la competencia y se convirtió en bicampeona, luego de completar los cuatro días de carrera con la ventaja necesaria para mantenerse en lo más alto de la clasificación general.

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El segundo lugar fue para Ana Sofía Suárez (Mixto Valle-Santander), mientras que Sharit Amézquita (Team Bacx) terminó tercera y completó los puestos de honor de la categoría juvenil.

Por su parte, la clasificación de las prejuveniles tuvo como ganadora a Sofía Alfonso, representante de la Liga de Caldas. El segundo lugar correspondió a Sara Alejandra Arias (Bogotá Fundación Esteban Chaves) y el tercero fue para Asly Yuliana Ávila (Mixto Boyacá-Quindío).

Así se definió la última etapa en Barichara

La jornada que cerró la Vuelta del Futuro 2026 tuvo como escenario un recorrido de 63,6 kilómetros entre el Parque Nacional del Chicamocha y el municipio de Barichara, en Santander.

En la categoría juvenil femenina, la victoria de etapa fue para María José Sánchez (Avinal Alcaldía El Carmen de Viboral), mientras que entre las prejuveniles la primera en cruzar la meta fue Sara Alejandra Arias, de Bogotá Fundación Esteban Chaves.

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Con estos resultados terminó una nueva edición de la Vuelta del Futuro Sistecrédito, considerada una de las principales plataformas de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, que volvió a reunir a jóvenes talentos de diferentes regiones del país.

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