A sus 29 años, el futbolista chocoano consiguió su segunda Copa Libertadores, después de la que ganó en 2023 con Fluminense. Esta vez lo hizo con Palmeiras, equipo que apostó por su regreso a…

Jhon Arias fue una de las figuras de Palmeiras en la conquista de la Copa Libertadores, luego de asistir en el gol que definió la final frente a Estudiantes de La Plata. Después de levantar el trofeo, el atacante dejó un mensaje cargado de gratitud, habló de sus orígenes y explicó por qué este título tiene un significado especial para él y su familia.

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A sus 29 años, el futbolista chocoano consiguió su segunda Copa Libertadores, después de la que ganó en 2023 con Fluminense. Esta vez lo hizo con Palmeiras, equipo que apostó por su regreso a Brasil tras una etapa complicada en el fútbol inglés, donde no consiguió consolidarse con Wolverhampton.

Su aporte fue determinante durante la competencia. En la final, disputada este sábado, Arias asistió a Ramón Sosa para marcar el único gol del encuentro, una acción que le permitió al conjunto brasileño quedarse con el título continental. Al término del partido, el colombiano atendió a beIN Sports y no ocultó su felicidad por volver a celebrar una conquista de esta magnitud.

“Es nuestra segunda Copa Libertadores, estamos muy felices por eso, es la primera de nuestra hija; feliz por mi esposa, mi familia. Por los que realmente están conmigo y ese título es más de ellos que mío”, expresó.

El mensaje de Jhon Arias tras ganar la Copa Libertadores

Más allá de la celebración deportiva, el atacante aprovechó para enviar un mensaje de motivación a quienes persiguen sus sueños, especialmente a las personas que vienen de contextos difíciles. Arias recordó sus raíces y destacó el camino que ha recorrido para llegar a convertirse en uno de los futbolistas colombianos destacados en el exterior.

“Soy la muestra viviente del soñar, luchar y trabajar por los sueños. Nosotros somos de un contexto difícil, de una ciudad pequeña en Colombia. A la gente de Colombia, solo amor y gratitud; nosotros sentimos ese cariño que tienen por nosotros y somos embajadores de nuestra bandera ante el mundo”, afirmó.

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El título también representa una reivindicación para el jugador, que encontró nuevamente en Brasil el escenario ideal para mostrar su talento. Su rendimiento en Palmeiras le permitió dejar atrás los cuestionamientos que rodearon su llegada, al punto de convertirse en una pieza importante para el entrenador Abel Ferreira, quien pasó de cuestionar su fichaje a reconocer que Arias hace mejor a cualquier entrenador.

Los números de Arias en la Libertadores con Palmeiras

El protagonismo del colombiano no se explica únicamente por su asistencia en la final. Durante los 13 partidos que disputó Palmeiras en el camino hacia el campeonato, Arias fue uno de los futbolistas más influyentes de la plantilla.

El atacante terminó el certamen con tres goles y tres asistencias. Anotó frente a Cerro Porteño y consiguió un doblete contra Junior de Barranquilla. Sus pases de gol fueron ante Sporting Cristal, Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata, este último en la final.

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De acuerdo con las estadísticas de Sofascore, recibió una calificación promedio de 7,33, la tercera mejor de toda la plantilla. También fue el futbolista de Palmeiras con más pases clave, con 32, y el que más faltas recibió, con 31. Además, ocupó el segundo lugar en generación de ocasiones claras, con cuatro, y registró un 88 % de precisión en sus pases.

Con esta conquista, Arias llegó a siete títulos en su carrera y sumó su segundo trofeo con Palmeiras. Sin embargo, la temporada todavía no termina para el colombiano, que tiene la posibilidad de ampliar su palmarés antes de cerrar 2026.

Jhon Arias y Edwuin Cetré protagonizaron emotivo saludo, tras la final de la Copa Libertadores 🏆 #GolCaracol #SiempreFutbol 🇨🇴⚽



📱: COPA LIBERTADORES pic.twitter.com/6SGEfgmKNL — Gol Caracol (@GolCaracol) November 29, 2026

Los próximos retos de Jhon Arias con Palmeiras

Después de los festejos por la Libertadores, el conjunto brasileño deberá concentrarse nuevamente en la competencia local. Palmeiras tiene pendiente la última jornada del Brasileirao, frente a Coritiba, programada para el 2 de diciembre, y la final de la Copa de Brasil contra Gremio, prevista para el 6 de diciembre.

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También tendrá que preparar su participación en la Copa Intercontinental de la FIFA, torneo al que clasificó como representante de la Conmebol tras conquistar el campeonato continental.

Sobre ese desafío, Arias pidió mantener la concentración y afrontar cada compromiso con el respeto que merece el rival. El primer obstáculo será Toluca de México, equipo al que conoce y en el que reconoce futbolistas con los que ha compartido en el pasado.

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“Primero organizar la logística para ir a Catar y encarar los partidos con el respeto que se merece. Primero Toluca, un gran rival y que viene haciendo las cosas bien en México y tiene jugadores que conozco y con los que alguna vez jugué”, señaló.

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